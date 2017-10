Lewis – Der Oxford Krimi – Staffel 9 + Pilotfilm „Der junge Inspektor Morse“ ist eine Serie von Edel Germany GmbH aus dem Jahr 2015.

Folge 1: Zeit der Trauer /One For Sorrow: In einem Brunnen der Universität Oxford wird die Leiche eines Mannes gefunden, kurz darauf im Laden des Tierpräparators Jasper Hammond die Leiche der jungen Künstlerin Talika Desai. Mit einem wesentlichen Unterschied: Der Mann im Brunnen ist bereits seit zwei Jahren tot. Die Spur führt zur ehemaligen Tutorin der Studentin. Derweil rät der neue Chief Superintendent Moddy Lewis, seine Pensionierung an.

Episode 2: Das Ritual / Magnum Opus: Der Dozent Phil Beskin wurde ermordet und wird im Wald auf eine rituelle Art und Weise „beerdigt“. Lewis und Hathaway tappen noch im Dunkeln, als sich ein zweiter Mord dieser Art ereignet. Beide Opfer tragen dasselbe Tattoo am Körper. Lewis, Hathaway und Maddox befürchten, dass es sich um den Beginn einer Mordserie handelt, bei der noch weitere Menschen ums Leben kommen werden. Ein Rennen gegen die Zeit beginnt.

Episode 3: Mord per Post / What Lies Tangled: Der idyllische Sommer in Oxford wird durch eine Bombenexplosion erschüttert. Das Opfer, ein bekannter Mathematik-Professor, welcher seine Frau regelmäßig mit seinen Studentinnen betrog. Lewis und Hathaway befragen die Studenten und haben schnell eine Verdächtige, als ein weiterer Anschlag auf den Bruder des Opfers geschieht. Für Lewis steht nun alles auf dem Spiel: Der Verlauf seiner weiteren Karriere und seine Beziehung zu Hobson.

Bonus: Der Junge Inspektor Morse – Ein Gedicht / Pilot: Der noch junge und unerfahrene Endeavour Morse kehrt für eine Stelle bei der Polizei zurück in seine Heimatstadt Oxford. Mit seinen ungewöhnlichen Methoden fällt er dort aus der Reihe. Die 15-jährige Mary Tremlett wird als vermisst gemeldet. Bei der Suche nach dem Mädchen muss Morse den erfahreneren Ermittlern den Vortritt lassen. Dennoch beschäftigt er sich intensiver mit dem Fall und kann mit seinem Auge für Details dessen Lösung voranbringen.