Let’s Play MINECRAFT: Plugins programmieren mit Python: Du spielst schon lange Minecraft und denkst, du hast schon alles gesehen? Kennst du schon das Feuerschwert, den Enderbogen oder den Spielmodus »Schneeballschlacht«? Du willst auf Knopfdruck Türme, Mauern oder sogar ganze Häuser bauen? Vollautomatisch auf Geschehnisse in der Spielwelt reagieren? Mit eigenen Plugins kannst du all das und noch viel mehr entdecken und ganz nebenbei auch noch programmieren lernen.

Python ist für Programmiereinsteiger besonders leicht zu lernen. Daniel Braun zeigt dir, wie du mit Python und Bukkit oder Spigot Erweiterungen für Minecraft programmierst, sogenannte Plugins, die du dann zusammen mit deinen Freunden auf deinem eigenen Minecraft-Server ausprobieren kannst. Dafür sind keine Vorkenntnisse erforderlich, du lernst alles von Anfang an.

Puh, wo soll ich nur anfangen? Ich selbst spiele Minecraft schon seit vielen Jahren, ich weiß gar nicht warum dies Spiel auch auf mich als Erwachsener noch so viel Begeisterung auslöst, aber es gibt halt immer noch wieder was, was man bauen kann. Es ist doch im Grunde wie früher mit Lego. Aber das nur nebenbei, beruflich programmiere ich auch hier und da mal was und kann so ein paar Programmiersprachen ein wenig, das ich mir dachte warum nicht mal in Minecraft, wenn es das zulässt. Für mich also eher ein Zeitvertreib, eine Spielerei nebenbei, aber ich könnte mir vorstellen das es für interessierte Kids genau der richtige Einstieg in die Welt der Programmierung wäre.

Ich muss gerade an meinen Einstieg denken, in den 90er Jahren erst mit Batch und dann qbasic. Das war ziemlich trocken kann ich euch sagen, ich wünschte so einen spielerischen Einstieg hätte es damals schon gegeben. Soll also heißen, dass ich das sehr genial finde, denn hier vermischt sich Interesse, Hobby und Spielen. Das Besondere dabei ist: Man lernt extrem schnell. Ich fand auch den Umfang, also das was vermittelt wird für den Preis mehr als fair. Wenn also Dein Kind Minecraft spielt und IT interessiert ist, dann schlag hier auf jeden Fall zu.