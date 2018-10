Let There Be Cello ist das neueste Album von 2Cellos und Masterworks (Sony Music) vom 19. Oktober 2018.

Let There Be Cello 2Cellos, Let There Be Cello

Masterworks (Sony Music)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 16.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Let There Be Cello von 2Cellos: 2CELLOS, die Rocker am Cello, beziehen sich nicht nur im Titel ihres Albums “Let There Be Cello” auf AC/DC und deren legendäres Album “Let There Be Rock”. Nein, die Jungs, die bei Festivals wie “Rock am Ring” oder “Wacken” spielen und durch Hallen und Stadien in der ganzen Welt touren, machen mit “Let There Be Cello” ihren Anspruch klar, die Rock-Stars der “Klassik” ihrer Generation zu sein.

Der grandiose, selbstkomponierte Album-Opener “Concept 2” könnte von Prog-Rock Bands wie YES stammen. Danach lassen es die 2CELLOS mit “Eye of the Tiger” von Survivor, “Seven Nation Army” von den White Stripes oder “Whole Lotta Love” von Led Zeppelin aber mächtig krachen. In den Led Zeppelin Super-Hit haben Luka uli und Stjepan Hauser auch ein Zitat eines Rockstars der Klassik eingebaut: Ludwig van Beethovens berühmtes Titelthema aus der “Schicksals-Sinfonie”. Dass sich Rock und Klassik nicht ausschließen, zeigen auch die 2CELLOS-Versionen von “Vivaldi Storm”, “Asturias” von Isaac Albeniz und die “Champions Anthem”, die sich auf Georg Friedrich Händels Fußball-Hit “Zodak The Priest” bezieht. “Pirates of the Caribbean” von Hans Zimmer, “Perfect” von Ed Sheeran, “The Show Must Go On” von Queen und nicht zuletzt auch “Imagine” von John Lennon oder der Super-Hit “Despacito” machen “Let There Be Cello” zu einem grandiosen “Klassik-Rock”-Album der Gegenwart.

Ich bin gerade mega begeistert, ich liebe ja klassische Musik, besonders das Cello hat es mir angetan und ich habe noch nie zuvor moderne Musik gespielt von Cellos gehört und nie gedacht, dass sich das gut anhören könnte. Ich sag euch was: Es hört sich hervorragend an. Selten hat mir ein Album so viel Spaß gemacht, besonders Despacito hat mir gefallen, da müsst ihr unbedingt selbst reinhören.

9,5 von 10 modernen Liedern