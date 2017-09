Lesen wenn die Augen nachlassen? Was macht man wenn man die kleine Schrift nicht mehr lesen kann? Ist dann das Vergnügen vorbei? Nein, ich erkläre warum.

Lesen wenn die Augen nachlassen?

Ich muss dazu etwas weiter ausholen. Ich kann mich erinnern, da muss ich so 14 oder 15 gewesen sein, da sollte ich für meine Oma los in unseren Buchladen. Meine Oma, müsst ihr wissen, hat bis ins hohe Alter gelesen. Das ganze Wohnzimmer war voller Bücher und meine Oma voller Wissen, auch wenn sie ihr Leben lang nur eine einfache Hausfrau war. Sie hat sich für alles interessiert und war eben extrem belesen. Doch irgendwann ab 70 ließen ihre Augen nach und ihr liebes Hobby war schwieriger geworden. Damals als ich in den Buchladen musste hatte ich zum ersten Mal etwas vom Großdruck gehört und fand das genial, dass es so eben Menschen die nicht mehr so gut sehen können es einfacher haben zu lesen. Meine Oma hat dann noch viele Jahre gelesen. Aber gibt es auch heute noch gute Romane in Großdruck? Ja, die gibt es, ich habe sie selbst mal probiert und bin begeistert.

Einige möchte ich euch hier einmal vorstellen.

Wie Professor Frank zum Mörder wurde: Was machen ein Arzt, ein Schizophrener und ein Philosophieprofessor in ihrer Freizeit? Richtig! Verbrechen bekämpfen. Nur leider haben Bernd, Herbert und Frank keine Ahnung, was sie da tun. Ein Scheitern wollen die drei Intellektuellen aber auf keinen Fall akzeptieren. Selbst wenn ihr Versuch eigentlich eher Schaden anrichtet, als der Gesellschaft zu nutzen. Wenigstens lernen sie schnell dazu und stellen tatsächlich den ein oder anderen Verbrecher. Ein einsamer Narzisst, ein Wahnsinniger und ein misanthropischer Professor ergeben nur leider kein besonders stabiles Gruppengefüge. Da ist das Chaos schon vorprogrammiert. Und als Frank, Bernd und Herbert auf den Wanderer und den Wolf stoßen, einen mysteriösen Obdachlosen, der mit seinem Tier redet, eskaliert die Situation.

Gornerschlucht: Die Idylle der Zermatter Urlaubsgäste wird jäh gestört, als man den vermissten Daniel Vontobel aus Bern oberhalb der Gornerschlucht tot auffindet. Wer hat ihn umgebracht? War es eine Abrechnung für sein mehr als zweifelhaftes Gebaren als Geschäftsmann? Oder die Rache einer enttäuschten Liebhaberin? Oder doch seine frustrierte Ehefrau? Die Zermatter Polizei holt Kommissarin Elena Eyer aus Brig zu Hilfe. Doch auch sie gerät immer mehr ins Dickicht von Indizien und Zeugenaussagen…

Seelenwacht: Vor Jahren starb die Familie des jungen Seelenwächters Lukas durch die grausame Hand der Königin Yrela, die mit ihrer Schwester Mara und ihren übernatürlichen Kräften die Gedanken ihrer Untertanen ausspäht und die Stadt terrorisiert. Nun ist Lukas bereit, Rache für die Morde und das Leid seiner Heimatstadt zu nehmen. Doch die Ausmaße dieses Unterfangens sind weit größer als er vermutet.

Scherbenbilder: Aiko, Kai und Mamoru sind Jugendliche, die unterschiedlicher nicht sein könnten und dennoch treffen ihre Welten durch puren Zufall aufeinander. Jeder von ihnen hat mit seinen ganz eigenen Problemen zu kämpfen und doch ist es genau das, was sie zusammenschweißt, ihre Seelen miteinander verbindet. Gemeinsam erleben sie das Jahr ihres Lebens, erfahren zum ersten Mal das Gefühl ehrlicher Liebe und knüpfen vermeintliche Freundschaften fürs Leben. Jedoch müssen auch sie irgendwann erkennen, dass nichts für immer ist und so bleiben ihnen am Ende nur die Scherben der Erinnerungen an eine einst wundervolle Zeit.