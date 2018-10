5x Lerne im Regen Tanzen von Leonard: „Lerne im Regen tanzen“ heißt das Motto des neuen LEONARD-Albums, das Mitte September erscheinen wird. Es ist auch durchaus musikalisch Programm, denn nicht nur der gleichnamige Titelsong ist ein eingängiger und positiv stimmender Ohrwurm, auch die weiteren Lieder dieses 12 neue Titel umfassenden Longplays haben einen durchweg optimistischen Grundton. Womit wir auch gleich bei der ersten Single „Vielleicht“ und einem, ja genau, „Duett“ – zu dem ja immer zwei gehören – wären. Nein, nein, keine dauerhafte Gesangs-Partnerschaft, nur ein kurzes Single-Intermezzo, welches jedoch auf diesem Album noch einmal bei dem Song „Ein Leben lang“ eine Wiederholung finden wird. Weil´s einfach sooo schön ist und der glockenklare Gesang der Schweizer Sängerin Sabrina Sauder so wunderbar mit Leonards Stimmlage harmoniert. Beide Titel führen uns zeitlos schlageresk „vor Ohren“, dass Glück im Leben nicht planbar ist, tiefster Herzschmerz und Liebeskummer unglaublicherweise auch wieder vergeh`n und man sich morgen schon wieder neu verlieben kann und wir daher jeden Augenblick genießen sollten. Sie gibt es sowohl in der Duett-Variante als auch in einer Solo-Version von LEONARD. Wenn das keine Hymnen an das Leben sind…! Und „Vielleicht“ lernen wir damit auch „Im Regen zu tanzen“! Wir freuen uns auf das neue LEONARD-Album!

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 14. Oktober 2018, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.