Leonardos Maschinen: In der Werkstatt des genialen Erfinders: Die Maschinen von Leonardo da Vinci (1452 1519) üben bis heute eine unglaubliche Faszination aus. Warum konstruierte Leonardo im 15. Jahrhundert einen Hubschrauber, ein Automobil oder ein Katapult? Wie funktionierten die Boote, Winden und Flugmaschinen im Betrieb? Das fragten sich auch ein Kunsthistoriker und zwei Computerdesigner, alle Liebhaber der genialen Erfindungen Leonardo da Vincis. Herausgekommen ist dieses wunderbare Buch, indem sowohl die Handzeichnungen des großen Meisters als auch die Funktionsweise der Maschinen gezeigt werden; Schritt für Schritt in erstaunlichen dreidimensionalen Grafiken. Dieses Buch offenbart, wie Leonardo da Vinci die großen Meilenstein in der Technikgeschichte gelangen. Ein einzigartiger Zugang zum Werk des genialen Erfinders!

Ein total spannendes Buch um einen Künstler den ich sehr bewundere. Man muss sich das mal klar machen was Leonardo da Vinci alles erfunden hat und vor allem in welcher Zeit er die Dinge erfunden hat. Boote, Flugmaschinen, Hubschrauber, Autos und und und, das alles in einer Zeit bei der das so weit entfernt war, wie kaum etwas weit entfernt sein kann. Ich habe mich dabei immer wieder gefragt wie er wohl heute leben würde, was er heute erfinden würde und bin auf jeder Seite von diesem Buch beeindruckt. Das Buch erklärt die Funktionen seiner Maschinen genau und man stellt immer wieder fest wie einfach und genial diese sind. Mehr will ich gar nicht verraten, das müsst ihr unbedingt selbst sehen, also schaut unbedingt mal rein.