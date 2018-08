Leo – Der kleine Löwenkönig ist eine Zeichentrickserie von Nipponart (AV Visionen) aus dem Jahr 1989.

Leo – Der kleine Löwenkönig: Nach Kimba, der weiße Löwe (1965) und Boubou, König der Tiere (1966) folgte im Jahre 1989 eine weitere Verfilmung des bekannten Themas, die gleichermaßen Neuinterpretation als auch alternative Version der ursprünglichen Geschichte darstellt. Nachdem Leos Vater Panja von Wilderern getötet wird, ist es an Leo, in die Fußstapfen des Königs der Tiere zu treten. Dabei muss der kleine Löwe allerlei Gefahren meistern, denn nicht alle Tiere des Dschungels sind ihm freundlich gesonnen. Besonders Bubu, ein alter Rivale seines Vaters, wittert nun seine Chance, den Thron an sich zu reißen. Doch Leo ist clever und kann sich zudem auf seine Freunde verlassen …

Meine Lieblings-Zeichentrickserie als Kind war Kimba, der weiße Löwe. Ich habe das so geliebt und mir vor noch gar nicht so langer Zeit auch selbst gekauft. Das war in meinen Augen einfach die beste Serie die es gab damals. Was ich als Kind allerdings nie mitbekommen habe waren die neueren Verfilmungen des Stoffes, so gab es ein Jahr später die Serie Boubou, König der Tiere. Anderer Name, andere Synchronisation, aber dieselben schönen Geschichten um den Löwenjungen. Auch die hatte ich vor kurzem erst gesehen. Aber jetzt kommt das Highlight. Leo – Der kleine Löwenkönig eine Verfilmung von Ende der 80er Jahre, von der hatte ich noch gar nichts gehört.

Ich war richtig gespannt und gleich wieder im Serienfieber drinnen bei der ersten Folge. Die erste Folge war im übrigen auch die, die am traurigsten war als der kleine Leo seine Mutter verlassen musste um zu überleben. Als erwachsener Mann habe ich hier gesessen und mir liefen die Tränen von den Wangen. So beginnt das Abenteuer des kleinen weißen Löwen, mit dem man jede Sekunde mitfühlen kann. Ich bin so begeistert von dieser neueren Serie sag ich mal, wie ich es als Kind von Kimba war. Ich kann euch diese Serie ganz klar empfehlen, schaut unbedingt rein, es lohnt sich sehr.

9,0 von 10 weißen Löwen