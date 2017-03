Leipziger Buchmesse 2017 Tag #4 der Gewinnspielreihe

Der März steht in Leipzig im Zeichen des Lesens. Die Leipziger Buchmesse und ihr Lesefest Leipzig liest sind das Frühjahrsereignis der Buch- und Medienbranche. Autoren, Leser und Verlage treffen zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken. Die Buchmesse läuft vom 23. März bis einschließlich 26. März und ist einen Besuch mehr als wert.

Lesen bildet, Lesen ist wichtig, das weiß jeder, das weiß ich aber auch erst einige Jahre, bzw. war ich in meiner Jugend nie wirklich die große Leseratte, ehrlich gesagt habe ich bis in meine 20er nur ein oder zwei Bücher gelesen, weil ich sie für die Schule lesen musste. Lesen habe ich erst später entdeckt, erst als ich Stephen Hawking in der Hand hatte, das Universum in der Nußschale. Oder Bücher von Michio Kaku, Erich von Däniken und Lars Fischinger. Das ist eben meine große Interesse und da lese ich mittlerweile alles. Was liest Du? Geschmäcker sind ja verschieden und für jeden Geschmack gibt es beinahe täglich neue Bücher. Auch beim Mediennerd gibt es täglich neue Bücher zu entdecken, einige kannst Du während der Zeit der Leipziger Buchmesse 2017 hier gewinnen. Heute diese:

3x Die Knochenjägerin: Vier Fälle für Tempe Brennan: Die erfolgreichste Serienheldin aller Zeiten ist zurück – Tempe Brennan im Dauereinsatz. Eine packende Sammlung all dessen, was an Tempe Brennan begeistert – knochentrockener Humor, spannende Tatortarbeit und eine Ermittlerin zwischen wissenschaftlichem Genie und alltäglichem Wahnsinn. 4 Fälle in einem Band.

2x Nachts in meinem Haus: Roman: Tom ist ein anerkannter Kunstmaler, dazu reich und glücklich verheiratet. Alles läuft perfekt für ihn. Bis eines Nachts in seinem Haus etwas Schreckliches passiert. Unter Schock flieht er in ein toskanisches Bergdorf. Doch was ihm zunächst wie das Paradies erscheint, entpuppt sich schnell als Hölle. Tom hält das Alleinsein nicht aus, fühlt sich eingesperrt und verfolgt. Als er begreift, dass er niemandem mehr vertrauen kann, auch seinen Freunden nicht, ist es zu spät: Er trifft eine verhängnisvolle Entscheidung . . .

DuMont direkt Reiseführer New York: Mit großem Cityplan: »Fabulous« finden sogar die ziemlich coolen New Yorker selbst ihre Stadt, dieses Wolkenkratzer-Meer mit dem Vorzeigestadtteil Manhattan, der Fifth Avenue und Wall Street, dem Central Park und der schnellen Subway. Mit den 15 »Direkt-Kapiteln« des Reiseführers von Sebastian Moll können Sie sich zwanglos unter die New Yorker mischen, direkt in das Stadtleben eintauchen und die Highlights und Hotspots kennenlernen: die Museumsmeile und neue Trendviertel, Ground Zero und die Freiheitsstatue, Brooklyn und Harlem, Greenwich Village und Times Square. In eigenen Kapiteln erfahren Sie, wo es sich in fremden Betten gut schläft, wo Sie glücklich satt werden, wohin die New Yorker zum Stöbern und Entdecken gehen und wohin es sie zieht, wenn die Nacht beginnt.

DuMont direkt Reiseführer London: Mit großem Cityplan: Der Tradition verpflichtet fühlen sich die Londoner, und der Zukunft zugewandt, in ihrer Weltstadt mit ultramodernen Skyscrapern in der City und fast dörflicher Idylle in Chelsea oder Hampstead. Mit den 15 »Direkt-Kapiteln« des Reiseführers von Peter Sahla können Sie sich zwanglos unter die Londoner mischen, direkt in das Stadtleben eintauchen und die Highlights und Hotspots kennenlernen: die Tummelplätze der Reichen und neue Szeneviertel, Westminster und den Tower, pittoreske Pubs oder grandiose Museen, das exzentrische Soho und die exotische Chinatown, Camden Market und Covent Garden. In eigenen Kapiteln erfahren Sie, wo es sich in fremden Betten gut schläft, wo Sie glücklich satt werden, wohin die Londoner zum Stöbern und Entdecken gehen und wohin es sie zieht, wenn die Nacht beginnt. Mit den Übersichtskarten, genauen Stadtteilplänen und dem separaten großen Cityplan können Sie sich nach Lust und Laune durch die Stadt treiben lassen.

DuMont direkt Reiseführer Hamburg: Mit großem Cityplan: Die große Freiheit und das Tor zur weiten Welt sind für die Hamburger jeden Tag ganz nah, in ihrer Hafenstadt, wo sie Schiffe gucken, um die Alster joggen, Fischbrötchen essen und vor allem: leben und leben lassen. Mit den 15 »Direkt-Kapiteln« des Reiseführers von Ralf Groschwitz können Sie sich zwanglos unter die Hamburger mischen, direkt in das Stadtleben eintauchen und die Highlights und Hotspots kennenlernen: alte und neue Trendviertel, die Speicherstadt und die Elbphilharmonie, Kontorhäuser oder spannende Museen, Dolce Vita in Eppendorf oder Gay Life im Georgsviertel. In eigenen Kapiteln erfahren Sie, wo es sich in fremden Betten gut schläft, wo Sie glücklich satt werden, wohin die Amsterdamer zum Stöbern und Entdecken gehen und wohin es sie zieht, wenn die Nacht beginnt. Mit den Übersichtskarten, genauen Stadtteilplänen und dem separaten großen Cityplan können Sie sich nach Lust und Laune durch die Stadt treiben lassen.

3x Projekt Rahanna: Drachenboote werden des Nachts auf Bornholm an Land gezogen. Der Kommandant des Aufklärungsbataillons wird überfallen und gleichzeitig die Bürgermeisterin gekidnappt. Handys funktionieren nicht mehr und der Rundfunk sendet nur noch Dudelsackmusik. Kommissar Stig Tex Papuga und sein Kollege Ole Rasmussen sehen sich einer strategisch vorgehenden Übermacht gegenüber. Eine Gruppe fanatischer Hobby-Wikinger und Mittelalter-Enthusiasten reißt auf der Ferieninsel die Herrschaft an sich. Wikinger König Knud der Gnadenreiche, sein Hauptmann Blut-Eigil und eine gemischte Kampftruppe von Kommunen-Bewohnern und Kriegerinnen haben genug von Gülle, Gammelfleisch und Glyphosat. Sie verfolgen die Vision vom Leben im Einklang mit der Natur in einer menschlicheren, gleichberechtigten Welt und wollen sie auf der kleinen Insel sofort Wirklichkeit werden lassen. Ihr Gott Odin steht ihnen mit einem heftigen Sommersturm zur Seite. Stig ermittelt undercover und muss dabei feststellen, dass auch ihm als treuem Staatsdiener und Polizisten diese Vorstellung vom naturnahen Leben zunehmend gefällt.

REAL Serie: Revenge – Niemand außer dir: Als Maverick Cage die junge Reese Dumas kennenlernt, ist ihm sofort klar, dass er sich von ihr fernhalten sollte. Während der aufstrebende Untergrundkämpfer sein ganzes Leben darauf ausgelegt hat, eine Legende im Ring zu werden, ist es Reese bestimmt, gegen ihn zu sein und seinen Untergang herbeizusehnen. Denn Reese ist keine geringere als die Cousine von Remington Tates Frau – und auf Mavs Weg zum Ruhm gilt es nur noch, den legendären Riptide zu bezwingen!

Game on – Schon immer nur du: Ethan Dexter ist der Superstar der National Football League: Er sieht aus wie ein Rockstar, die Frauen liegen ihm zu Füßen … und er ist noch Jungfrau! Zumindest besagen das die Gerüchte. Doch Fiona Mackenzie fällt es schwer, das zu glauben. Vor allem, nachdem sie und Dex den heißesten Kuss der Weltgeschichte miteinander geteilt haben. Seitdem lässt Dex keinen Zweifel daran, was er will: Fiona. Doch die muss ihr Herz unbedingt vor einer weiteren Enttäuschung schützen …

10x Die verbotene Zeit: Roman: London 1975: Nach einem schweren Autounfall sind Carlas Erinnerungen wie ausgelöscht, und sie setzt alles daran, die verlorene Zeit zu rekonstruieren. Der Journalist David Grant behauptet, sie sei auf der Suche nach ihrer Schwester gewesen, die vor sechzehn Jahren spurlos an der Küste von Cornwall verschwand. Doch kann sie ihm vertrauen? Und was verbergen ihre Eltern vor ihr? Die Wahrheit führt Carla weit zurück in die Vergangenheit, in das Berlin der Dreißigerjahre, zu einer ungewöhnlichen Freundschaft und einer verbotenen Liebe, aber auch zu einer schrecklichen Schuld …

3x Power-Suppen, Brühen & Toppings: Suppen sind die neuen Smoothies! Schnell gemixt, kalorienarm und trotzdem sättigend. Von der geschmacksintensiven Hühnerbrühe bei Erkältung, über erfrischende Gazpacho bis hin zu cremigen Gemüsesuppen und herzhaften Eintöpfen, bietet Power-Suppen rund 100 leichte Rezepte für mehr Energie und Wohlbefinden, viele vegetarisch oder vegan. Ideen für Toppings und Einlagen wie knusprige Kichererbsen oder Matcha-Flädle sorgen für Abwechslung in der Suppenschüssel. Und damit Sie auf Ihre Suppe auch in stressigen Zeiten nicht verzichten müssen, erklären wir, wie Sie Suppen auf Vorrat kochen und fachgerecht einfrieren oder einwecken können. Für 100 % mehr Energie.

3x Familie in Form – vegetarisch: Fit werden und schlank bleiben: Dieses Kochbuch ist ideal für alle Familien, die gesund kochen und gemeinsam genießen möchten. Nach einer kurzen Einführung in die Übergewichtsvermeidung bei Kindern sowie den Besonderheiten einer vegetarischen Ernährung folgen 150 abwechslungsreiche saisonale Rezepte vom Frühstück bis zum Abendessen – mit praktischen Wochenplänen für eine ausgewogene Ernährung. Die Gerichte sind ohne großen Aufwand zuzubereiten und berücksichtigen auch die Vorlieben der Kinder. Für Neulinge der vegetarischen Küche werden die wichtigsten vegetarischen Lebensmittel sowie vegane Alternativen zu Milch, Käse und Ei vorgestellt. Alle Rezepte entsprechen dem neuesten wissenschaftlichen Stand. Ein schönes Buch, auch zum Verschenken, in liebevollem Layout, mit aquarellierten Illustrationen und hochwertigen Fotos.

6x Walpurgisnacht: Und andere seltsame Erzählungen: In seinem zweiten Prag-Roman nach „Der Golem“ nimmt sich Meyrink den Legenden, Sagen und Bräuchen um die Walpurgisnacht an. Diese wird traditionell am 30. April mit einem Hexenfeuer und dem Tanz in den Mai begangen. Bewusst in Distanz zum in der Altstadt lebenden Prager Proletariat, hat sich der böhmische Adel auf den Hradschin, den Prager Palasthügel, zurückgezogen und lebt dort in einer längst vergangenen Welt. Am 30. April, der Walpurgisnacht, treffen sich die Gräfin Zahradka, der Kaiserliche Leibarzt Taddäus Flugbeil, genannt »Pinguin«, der Baron Elswanger und Kaspar Edler von Schirnding zum Diner und Kartenspiel. In diese Abendgesellschaft dringt der somnambule Schauspieler Zrcadlo, der die Fähigkeit hat Tote nachzuahmen, und hält der Gesellschaft einen Spiegel vor. Seit dieser Begegnung steht das Leben der dort Versammelten für einen Monat unter dem Zeichen der Walpurgisnacht. Gesellschaftskritisch und düster! Dieser Band enthält desweiteren die Erzählungen „Meister Leonhard“, „Das Grillenspiel“, „Wie Dr.Hiob Paupersum seiner Tochter rote Rosen brachte“, „Amadeus Knödelseder“, „Der unverbesserliche Lämmergeier“ und „J. H. Obereits Besuch bei den Zeitegeln“ sowie die Essays „Meine merkwürdigste Vision“ und „Der Lotse“.

3x Das Autoimmun-Kochbuch: Für viele Menschen mit Autoimmun-Erkrankungen ist Paleo nicht ausreichend, um ihre Beschwerden zu lindern. Hier kommt das Autoimmun-Protokoll (AIP) ins Spiel eine Variante von Paleo, bei der zusätzlich für einige Zeit zum Beispiel auf Eier, Nüsse und Samen sowie Nachtschattengewächse verzichtet wird. Darauf folgt eine individuell anpassbare Wiedereinführung verschiedenster Lebensmittel, an deren Ende ein Ernährungsplan ganz nach den eigenen Bedürfnissen steht. Für alle Betroffenen, die auf der Suche nach AIP-Rezeptideen sind, präsentiert Angie Alt über 50 leckere Rezepte, die den Speiseplan bereichern und zu mehr Wohlbefinden führen.

3x Makers and Takers: Der Aufstieg des Finanzwesens: Was hat den Niedergang der US-Wirtschaft verursacht? CNN-Journalistin Rana Foroohar sagt: Die Probleme sind hausgemacht. Die Makers , diejenigen, die Waren produzieren und Dienstleistungen anbieten, wurden über Jahrzehnte von den Takers , der Finanzindustrie, immer mehr an den Rand gedrängt. Gute Zahlen statt gute Produkte, so lautet die Devise. Foroohar geht dieser Entwicklung auf den Grund. Sie findet die bis an den Beginn des 20. Jahrhunderts zurückreichenden Wurzeln in den Chefetagen der Unternehmen, in den Wirtschaftswissenschaften, in der MBA-Ausbildung … Aber sie zeigt auch, was getan werden muss, um Amerika und die Weltwirtschaft fit für die Zukunft zu machen.

Manifest Faire Marktwirtschaft: Bildungseinkommen bricht Arbeitsmonopol: Es gibt wieder ein politisches Manifest, das es in sich hat. Es bietet Lösungen statt Versprechungen. Es zeigt, wie – über weltanschauliche Grenzen hinweg – in einer fairen Marktwirtschaft diese Forderung zu realisieren ist: Jeder lern- und bildungswillige Bürger soll zukünftig durch seine individuelle, frei wählbare Lernleistung ein geregeltes, selbst bestimmtes Bildungseinkommen erzielen können. Wer liest, was hier steht, weiß, dass die Menschheit vor einer neuen Blütezeit steht, in der die Arbeitslosigkeit überwunden ist, in der Jugendliche neue Chancen bekommen und in der der Abstand zwischen Arm und Reich in den Nationen und zwischen den Nationen stetig verringert wird. Bildung ist die Quelle unseres Wohlstands und die Voraussetzung für eine friedliche Welt.

Du musst nur unten stehendes Formular ausfüllen und hast die Chance auf einen dieser Gewinne. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 26.03.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.