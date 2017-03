Leipziger Buchmesse 2017 Tag #2 der Gewinnspielreihe

Der März steht in Leipzig im Zeichen des Lesens. Die Leipziger Buchmesse und ihr Lesefest Leipzig liest sind das Frühjahrsereignis der Buch- und Medienbranche. Autoren, Leser und Verlage treffen zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken. Die Buchmesse läuft vom 23. März bis einschließlich 26. März und ist einen Besuch mehr als wert.

Lesen bildet, Lesen ist wichtig, das weiß jeder, das weiß ich aber auch erst einige Jahre, bzw. war ich in meiner Jugend nie wirklich die große Leseratte, ehrlich gesagt habe ich bis in meine 20er nur ein oder zwei Bücher gelesen, weil ich sie für die Schule lesen musste. Lesen habe ich erst später entdeckt, erst als ich Stephen Hawking in der Hand hatte, das Universum in der Nußschale. Oder Bücher von Michio Kaku, Erich von Däniken und Lars Fischinger. Das ist eben meine große Interesse und da lese ich mittlerweile alles. Was liest Du? Geschmäcker sind ja verschieden und für jeden Geschmack gibt es beinahe täglich neue Bücher. Auch beim Mediennerd gibt es täglich neue Bücher zu entdecken, einige kannst Du während der Zeit der Leipziger Buchmesse 2017 hier gewinnen. Heute diese:

5x Gustaf Alter Schwede: Das fragt sich Familie Baumann noch, als der Möbelwagen vor ihrer jüngst zum Schnäppchenpreis erstandenen Traumvilla im rheinischen Rotthoven vorfährt. Zu Recht: Hätte sie gewusst, dass ihr fortan Gustaf, der 411 Jahre alte Schwede, Hausgeist, Trunkenbold und Schwerenöter, das Leben zur Hölle macht, hätte sie ihre großen und kleinen Krisen sicher anders zu lösen versucht. Aber wenn Gustaf nicht gewesen wäre, hätten sie vielleicht beinahe ihr Glück verpasst …

3x Auf den Spuren von Paula Modersohn-Becker: Paula Modersohn-Becker gehört zu den bahnbrechenden Künstlern des beginnenden 20. Jahrhunderts. Die Spuren ihres Werkes führen nach Worpswede und Paris. Ihre Bilder schlagen gleichsam eine Brücke zwischen dem idyllischen Künstlerdorf am Rande des Teufelsmoors und der Weltstadt an der Seine. Als die Künstlerin 1907 im Alter von nur 31 Jahren, kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes, starb, hinterließ sie ein umfangreiches Werk: Zahlreiche Gemälde und Zeichnungen bezeugen ein erfülltes Künstlerinnenleben, das sich gegen viele Widerstände durchsetzen musste. Anna Brenken würdigt diese große Malerin in einem sachkundigen und einfühlsamen Text, der durch die faszinierenden großformatigen „Lichtbilder“ von Toma Babovic, historische Aufnahmen und Gemälde ergänzt wird.

Schattenkiller: Thriller: Seit Wochen schüttet der Septemberhimmel gewaltige Wassermassen über Rom aus. Nahe des Tibers werden an düsteren Orten drei Leichen entdeckt, deren Entstellungen der Polizei Rätsel aufgeben. Profiler Enrico Mancini, anerkannter Experte für Serienmorde, sieht zunächst keine Verbindung zwischen den Fällen. Doch dann erhält er verschlüsselte Botschaften, alle von einem Absender, der sich Schatten nennt. Botschaften, die ein neues Licht auf die Taten werfen. Denn ein grausamer Racheplan ist offenbar noch nicht vollendet. Und weist bald in eine einzige Richtung – in die Mancinis-

Nachts in meinem Haus: Roman: Tom ist ein anerkannter Kunstmaler, dazu reich und glücklich verheiratet. Alles läuft perfekt für ihn. Bis eines Nachts in seinem Haus etwas Schreckliches passiert. Unter Schock flieht er in ein toskanisches Bergdorf. Doch was ihm zunächst wie das Paradies erscheint, entpuppt sich schnell als Hölle. Tom hält das Alleinsein nicht aus, fühlt sich eingesperrt und verfolgt. Als er begreift, dass er niemandem mehr vertrauen kann, auch seinen Freunden nicht, ist es zu spät: Er trifft eine verhängnisvolle Entscheidung . . .

Vom Glück der Pferde: Roman: Emilie hofft, dass sie ihre Tochter Clara wieder zu einem glücklichen Menschen machen kann, wenn sie dem Pferd Fellow hilft. Denn die Dreizehnjährige und das Tier sind seit einem schweren Schicksalsschlag Seelengefährten. Fellow ist traumatisiert, er hat das Vertrauen in die Menschen verloren und braucht Hilfe. Genau wie Clara. Daher macht sich eines Tages eine kleine Reisegruppe zu Fuß auf den Weg zu einem bekannten Pferdetrainer, der angeblich Pferdeseelen heilen kann. Und womöglich auch gebrochene Herzen …

Ein finsterer Ort: Kriminalroman: In einem kleinen Dorf in den Cotswolds wird die Leiche eines Mannes gefunden, der zu Lebzeiten für etliche brutale Verbrechen im Gefängnis saß. Als die Ermittler Downes und Graves sein Haus durchsuchen, finden sie rätselhafte Fotos mit dem immer gleichen Motiv: Jungen, die in einem sterilen Raum auf einer Metallbahre liegen. Während Graves in London ermittelt, sucht Downes in den Cotswolds nach Hinweisen auf die Identität der Jungen und findet heraus, dass sie seit zwanzig Jahren als vermisst gelten –

Die Treppe zum Himmel: Historischer Roman: Paris 1887: Mitten in der Stadt soll das höchste Bauwerk der Welt entstehen – der Eiffelturm. Obwohl der Turm den Spott der Pariser Gesellschaft auf sich zieht, arbeitet der Ingenieur Émile Nouguier unermüdlich daran. Er ist überzeugt, dass der Bau gelingen wird, denn er hat alles genau berechnet. Seine Gefühle dagegen lassen sich nicht berechnen, und so verliebt sich der angesehene Ingenieur ausgerechnet in die verarmte Witwe Caitriona Wallace. Während der Turm unaufhaltsam in die Höhe wächst, scheint die Liebe zwischen Émile und Caitriona zum Scheitern verurteilt …

5x Huub Stevens: Niemals aufgeben. Biografie: Huub Stevens ist einer der erfolgreichsten Bundesliga-Trainer. Mit dem FC Schalke 04 holte er 1997 den UEFA-Cup, zweimal den DFB-Pokal und war 2001 für vier Minuten Deutscher Meister. Auch mit dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln feierte er große Erfolge, den VfB Stuttgart rettete er gleich zweimal vor dem Abstieg. Zu seinen weiteren Trainerstationen zählen Roda JC Kerkrade, Hertha BSC, die PSV Eindhoven, Red Bull Salzburg, PAOK Saloniki und die TSG Hoffenheim. Anfang 2016 beendete er seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen.

3x ASP.NET Core. Eine Einführung: Microsoft hat mit der Ankündigung von ASP.NET Core (ehemals ASP.NET vNext oder ASP.NET 5) einen Paradigmenwechsel für das Unternehmen eingeschlagen. ASP.NET Core ist ein plattformunabhängiges, quelloffenes und architektonisch durchdachtes Framework, das auf Linux- und Mac-Systemen entwickelt und auch publiziert werden kann. Komplementär zum Core Framework stellt Microsoft seine auf allen Betriebssystemen lauffähige Entwicklungsumgebung Visual Studio Code vor. Ab sofort sind.NET-Entwickler nicht mehr an Microsoft-Systeme gebunden und müssen auch nicht mehr nach alternativen Technologien Ausschau halten, wenn das Zielsystem nicht Microsoft ist. Umso wichtiger ist die frühestmögliche Konfrontation mit ASP.NET Core, um im Markt bestmöglich aufgestellt zu sein. Dieses Buch fokussiert sich auf die essentiellen Fragmente von ASP.NET Core und ermöglicht einen einfachen Um- und Einstieg in das neue Core Framework. Verbunden mit jeder Menge Codebeispielen werden alle relevanten Grundlagen für das Implementieren von Enterprise-Lösungen aufgegriffen.

DuMont Reiseabenteuer Nächster Halt: Steppe: Mit zwei Rucksäcken, Neugier und Abenteuerlust reisen Stephanie Karraß und Chris Tomas von Astana nach Peking – zehntausend Kilometer mit Bus und Bahn, von der Einsamkeit der Steppe bis in Chinas quirlige Hauptstadt. Unterwegs treffen sie die Bauleiterin des ersten Solarparks in Kasachstan und begegnen jungen Uiguren, die von ihrem Leben in China erzählen. Sie erfahren vom Klosteralltag tibetischer Mönche und werden in kasachische Hochzeitstraditionen eingeweiht. Sie staunen über Astanas futuristische Hochglanzarchitektur, erkunden den einstigen Gulag der Sowjetunion und bereisen ein Stück der alten Seidenstraße, die heilige Pilgerstätte Turkistan und das verruchte Shymkent.

Beyond Survival: Flucht. Ankunft. Zukunft. Kinder erzählen ihre Geschichte: BEYOND SURVIVAL erzählt die Geschichten von zwölf Kindern und Jugendlichen, die alles hinter sich lassen mussten und die beeindrucken: mit ihrem Lebensmut, ihrer Fröhlichkeit und ihrer Neugierde. Was erleben Kinder auf ihrer Flucht aus Afghanistan, Eritrea, Syrien, dem Irak oder Somalia, vor Krieg und größter Not, mit ihren Eltern oder immer häufiger auch unbegleitet? Wie fühlen sie sich als Fremde in einem fremden Land? Was gibt ihnen eine Zukunft? Und warum sind Almosen für sie der falsche Weg? Aufgeschrieben hat ihre Erzählungen die mehrfach ausgezeichnete Autorin Jenny Schuckardt. Der weltweit gefragte Experte für Flucht und Migration Kilian Kleinschmidt liefert wichtige Erklärungen und wendet sich an uns alle: Lest diese Geschichten, teilt sie mit euren Freunden und schafft gemeinsam eine Welt ohne Barrieren und Mauern!

Hopsgegangen: Ein Niederrhein-Krimi (Lukas Born 2): Mist!, denkt sich Lukas Born. Eigentlich sollte der Privatdetektiv mit der Journalistin Natascha Feldmann einen ihrer Informanten treffen. Am Treffpunkt in Rheinberg ist jedoch nur Natascha, und die liegt leblos auf dem Boden. Bevor Lukas weiß, wie ihm geschieht, kriegt er eins übergezogen. Als er wieder zu sich kommt, ist Natascha verschwunden. Die Polizei sieht keinen Handlungsbedarf, Lukas hingegen schon. Denn er ahnt, dass Natascha an etwas Großem dran war. Und tatsächlich täuscht ihn sein Gefühl auch diesmal nicht. Leider. Denn die Beule an seinem Kopf ist nur der Anfang allen Übels –

Jo Fischer: IN SYKE: Jo Fischer gehört zu den Shootingstars des deutschen Fotografennachwuchses. Für das Magazin Der Spiegel sowie Leica Fotografie International reist er regelmäßig um die Welt und sammelt Geschichten. Für die Ausstellung In Syke im Syker Vorwerk zog Fischer vorübergehend nach Bremen und begab sich hier auf eine fotografische Recherche – über die Stadt Syke, das niedersächsische Umland und die dort ansässigen Menschen. Insbesondere die Alltagsgeschichten interessieren den Fotografen, die kleinen Begebenheiten, die so komisch-grotesk wie abgründig sind. Seine Bildgeschichten entstanden schließlich in Schützenvereinen, auf Bauernhöfen oder urigen Gaststätten, dort porträtierte er Menschen und kam mit ihnen ins Gespräch. Es entstand ein eindrückliches fotografisches Tagebuch, das in diesem Band präsentiert wird.

