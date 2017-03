Leipziger Buchmesse 2017 Tag #1 der Gewinnspielreihe

Der März steht in Leipzig im Zeichen des Lesens. Die Leipziger Buchmesse und ihr Lesefest Leipzig liest sind das Frühjahrsereignis der Buch- und Medienbranche. Autoren, Leser und Verlage treffen zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken. Die Buchmesse läuft vom 23. März bis einschließlich 26. März und ist einen Besuch mehr als wert.

Lesen bildet, Lesen ist wichtig, das weiß jeder, das weiß ich aber auch erst einige Jahre, bzw. war ich in meiner Jugend nie wirklich die große Leseratte, ehrlich gesagt habe ich bis in meine 20er nur ein oder zwei Bücher gelesen, weil ich sie für die Schule lesen musste. Lesen habe ich erst später entdeckt, erst als ich Stephen Hawking in der Hand hatte, das Universum in der Nußschale. Oder Bücher von Michio Kaku, Erich von Däniken und Lars Fischinger. Das ist eben meine große Interesse und da lese ich mittlerweile alles. Was liest Du? Geschmäcker sind ja verschieden und für jeden Geschmack gibt es beinahe täglich neue Bücher. Auch beim Mediennerd gibt es täglich neue Bücher zu entdecken, einige kannst Du während der Zeit der Leipziger Buchmesse 2017 hier gewinnen. Heute diese:

Ready: Keine Nacht mehr ohne dich: Leah Morgan glaubt an nichts mehr. Nicht daran, dass sie eines Tages den Richtigen finden wird. Nicht daran, ihr Herz noch einmal zu verlieren. Und schon gar nicht daran, dass eine einzige leidenschaftliche Nacht ihr Leben verändern könnte. Doch Declan James geht ihr einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und als der aufstrebende Hollywood-Star eines Abends wieder vor Leahs Tür steht, fühlt sich plötzlich alles nach »für immer« an – bis ein schreckliches Geheimnis Leahs Leben erneut mit einem Schlag aus dem Gleichgewicht bringt.

Die Gästeliste: Carola Martins hat die Menschen und sozialen Netzwerke fest im Griff. Regelmäßig veranstaltet sie Partys, zu denen sie wichtige Persönlichkeiten einlädt, und erschleicht sich subtil Vorteile. Ihrer Karriere im Rampenlicht scheint nichts mehr im Weg zu stehen. Doch gerade, als sie den bedeutendsten Erfolgen entgegensieht, werden Menschen aus ihrem Bekanntenkreis brutal ermordet. Alles deutet auf Carola als Täterin hin. Offenbar will jemand ihr Leben vollkommen zerstören. Um das zu verhindern, muss sie ihren kostbarsten Besitz aus der Hand geben: die Gästeliste!

3x Einfach Gebet: Zwölfmal Training für einen veränderten Alltag: Sehnen Sie sich danach, Gott im Gebet zu begegnen. Wünschen Sie sich mehr Tiefgang, mehr Regelmäßigkeit, neue Formen und wollen Gottes Gegenwart stärker im Alltag erleben. Doch Sie zweifeln, ob man Beten überhaupt lernen kann? In zwölf Kapiteln macht Johannes Hartl Lust, sich dem Thema Gebet ganz neu zu nähern. Mit persönlichen Erlebnissen, kurzen geistlichen Impulsen und vor allem vielen praktischen Ideen zeigt er Ihnen, wie Sie einen Lebensstil des Gebets in den Alltag integrieren können. Ganz einfach. Dabei geht es letztlich nur um ein Ziel: nahe an Jesus dranzubleiben.

4x Die Foodwerkstatt: Nutella, Miracoli, Choko Crossies, Fischstäbchen, Ravioli, Ketchup … liebt fast jeder – trotz Glas, Dose oder Tube. Das Problem: je länger die Zutatenliste, desto schlechter das Gewissen! Die meisten industriell gefertigten Nahrungsmittel beinhalten jede Menge zweifelhafter Stoffe, auf die man nur zu gerne verzichten mag. Billigfleisch, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker & Co. – weg damit! TV-Foodexperte Sebastian Lege zeigt in seiner ‚Foodwerkstatt‘, wie man seine kleinen Lieblingssünden aus dem Supermarktregal ganz einfach selber zubereitet. Gesund und frisch! Unzählige Tipps rund um Kochen, Einkauf und Vorratshaltung… und vor allem: Spaß, Spaß, Spaß! Bekannt aus seinem Format ZDFzeit, Tricks der Lebensmittelindustrie; Häufiger Gast bei Galileo und Volle Kanne; Die beliebtesten Würz-Klassiker, Instant- und Fast-Food-Gerichte – frisch gemacht und garantiert ohne Zusatzstoffe; Gewusst wie! Ernährungs-Know-how unterhaltsam und auf den Punkt gebracht; Plus: Küchentricks und -tipps für die richtig schnelle Küche; Ganz besondere Ausstattung: 3-mm-Pappe, Bleistift, Moleskineband.

5x Affinity Photo – Version 1.5 für Mac- und Windows-Anwender: Für die digitale Bildbearbeitung gibt es eine ganze Reihe von Programmen für Mac und Windows. Angefangen von professioneller Software bis hin zu kostenlosen Apps ist für jeden Zweck und Geldbeutel etwas dabei. Aus diesem umfangreichen Fundus sticht Affinity Photo besonders hervor. Es ist schnell, kostengünstig und hat einen so erstaunlich großen Funktionsumfang, dass sogar der Platzhirsch Adobe Photoshop damit eine echte Konkurrenz zu bekommen scheint. Und seit der Version 1.5 ist dieses tolle Programm nicht mehr nur dem Mac-Anwender vorbehalten. Windows-User können nun ebenfalls vom großen Funktionsumfang und der leichten Bedienbarkeit von Affinity Photo profitieren.

3x Super Suppen – Das neue Powerfood: Diese unglaubliche Suppenvielfalt macht nicht nur satt und sorgt für mehr Energie, sondern ist auch noch erstaunlich kalorienarm und beglückt garantiert jeden Wochenmarkt-Liebhaber und Feierabend-Jogger! Sie ernähren sich gesund, aber wollen das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen? Dann sind unsere Super Suppen genau das Richtige für Sie! In diesem Buch finden Sie Suppen, die satt machen und trotzdem nicht schwer im Magen liegen, die für Energie sorgen und voller guter Inhaltsstoffe sind und die im Zweifel auch mal rasend schnell zubereitet sind. Das war’s? Längst nicht: Alle Suppen haben pro Portion maximal 300 Kalorien, viele sind vegetarisch und vegan, gluten- und laktosefrei und alle schmecken einfach fantastisch!

4x Mein Fitnesstrainingstagebuch: Ab sofort bringst du Struktur in deine Workouts! Schreibe in diesem Trainingstagebuch ein ganzes Jahr lang deine Fitnesseinheiten nieder. Notiere deine Stärken und Schwächen, deine sportlichen Ziele sowie deine Essgewohnheiten. Stelle dich regelmäßigen Erfolgskontrollen, in dem du Fortschritte festhältst und mit eigenen Fotos dokumentierst. Vergleiche deine Workouts miteinander, damit du deine Ziele schneller erreichst. Wer ohne Plan und nur nach Gefühl trainiert, wird früher oder später stagnieren. Transparenz sorgt für Motivation und garantiert langfristigen Erfolg!

4x Bodyweight Training mit Mike Diehl: Mit seinen bewährten Bodyweight-Übungen und Motivationstipps spornt Mike Diehl nicht nur Spezialeinheiten der Bundeswehr, Schauspieler, Politiker und hochrangige Wirtschaftsbosse regelmäßig zu Höchstleistungen an, sondern auch Tennisstars wie Grand Slam-Siegerin Angelique Kerber oder Andrea Petkovic. In diesem Buch steht dir der Fitnesscoach der deutschen Fed-Cup-Mannschaft jetzt persönlich zur Seite und zeigt, wie man mit dem eigenen Körpergewicht und ohne Fitnessstudio oder spezielle Geräte zu einem fitteren und gesu¨nderen Menschen wird. Das integrierte „Punkte dich fit!®“-System hilft dir dabei, die Intensität deines Trainings zu kontrollieren und jede Woche zu u¨berpru¨fen, ob du auf dem richtigen Weg zu deinem persönlichen Fitnessziel bist.

3x Natur- und Kulturerbe vermitteln: Jahr für Jahr besuchen Millionen Menschen unsere Nationalparks, Naturparks, Museen und kulturhistorischen Stätten. Aber was löst das in ihnen aus? Wie wird ein Baum, ein Baudenkmal oder ein Ausstellungsobjekt für Menschen bedeutungsvoll? Im Auftrag des US National Park Service bereiste Freeman Tilden zahlreiche Parks und Museen in den USA, um Antworten auf diese Fragen zu finden. Seine Erfahrungen hat er 1957 in seinem Buch »Interpreting Our Heritage« zusammengefasst. Es gilt bis heute weltweit als unverzichtbare Einstiegsliteratur, wenn es um die Frage geht, wie aus der Begegnung der Besucherinnen und Besucher mit ihrem Natur- und Kulturerbe Verbindungen entstehen können, die zu einer Haltung der Wertschätzung führen. Das Buch, das dem Konzept der Natur- und Kulturinterpretation eine Struktur verliehen hat, liegt nun erstmals auch in deutscher Sprache vor.

2x Dark Noise: Nicht erst seit Jan Böhmermanns Varoufakis-Video wissen wir, wie gut professionelle Bildbearbeiter unsere Wirklichkeit manipulieren können. Was passiert, wenn Menschen digital einfach ausgelöscht oder ausgetauscht werden? Margit Ruile wirft in ihrem packenden All-Age-Thriller existentielle Fragen unserer Gegenwart auf. Zafer arbeitet als freiberuflicher Bildretuscheur. Und er ist der Beste. Er kann sogar die Wassertropfen auf einer Sektflasche so täuschend echt nachbilden, dass der Betrachter seiner Filmsequenzen glaubt, er würde sich darin spiegeln. Einen Mann in das Überwachungsvideo einer Tiefgarage einzufügen ist dagegen ein Kinderspiel. Merkwürdig ist nur, dass dieser Auftrag anonym war. Tage später erkennt Zafer durch Zufall eines seiner Videos in den Nachrichten über einen Journalistenmord wieder. Es zeigt, wie der mutmaßliche Täter den Tatort, eine Tiefgarage, verlässt. In Wirklichkeit ist der Mann nie dort gewesen. Aber das weiß nur Zafer.

3x Und täglich schießt die Fohlenelf: 16. Mai 1965. Ein Zwölfjähriger ist mit seinem Vater zum ersten Mal am Bökelberg. Er erlebt, wie Borussia Mönchengladbach Meister der Regionalliga West wird und kurze Zeit später in die Bundesliga aufsteigt. 16. Mai 2015. Auf den Tag genau 50 Jahre später sieht der Junge von damals, wie Borussia Mönchengladbach mit einem 2:0 bei Werder Bremen erstmals in die Champions League einzieht. Der Autor hat Borussia Mönchengladbach in sechs Jahrzehnten erst als jugendlicher Fan, dann als Journalist und schließlich als distanzierter Beobachter begleitet. Er erzählt als Insider vom Aufkommen der Fohlenelf unter Hennes Weisweiler, von einer legendären Busfahrt 1981 zum UEFA-Pokalspiel nach Magdeburg vom jugendlich-streitbaren Lothar Matthäus und dem Prominenten-Prediger Stefan Effenberg. Breuer weckt mit seinen Geschichten Erinnerungen an die sportlichen Glanzzeiten der Borussia, ohne sie nostalgisch zu verklären. Mit einem Vorwort von Sigmar Gabriel.

2x Lonely Planet Reiseführer Südamerika für wenig Geld: Mit dem Lonely Planet Südamerika für wenig Geld auf eigene Faust durch einen Kontinent der Vielfalt und Gegensätze! Etliche Monate Recherche stecken im Kultreiseführer für Individualreisende. Auf mehr als 1100 Seiten geben die Autoren sachkundige Hintergrundinfos zum Reiseland, liefern Tipps und Infos für die Planung der Reise, beschreiben alle interessanten Sehenswürdigkeiten mit aktuellen Öffnungszeiten und Preisen und präsentieren ihre persönlichen Entdeckungen und Tipps. Auch Globetrotter, die abseits der ausgetretenen Touristenpfade unterwegs sein möchten, kommen auf ihre Kosten. Wie wäre es beispielsweise mit einer Andentour? Mit dem Bus durch mehr als 5000 km wildes Gebirgsland, vorbei an schneebedeckten Vulkanen, urtümlichen Dörfern und unglaublichen Aussichten. Oder lieber eine Partytour? Bei dieser großen Tour durch das Nachtleben des Kontinents bereist man zehn Länder und legt etwa 17.000 km zurück. Sechs bis zwölf Wochen sollte man sich hierfür Zeit nehmen. Und wo unterwegs übernachten und essen? Für jeden größeren Ort gibt es eine Auswahl an Unterkünften und Restaurants für jeden Geschmack und Geldbeutel. Abgerundet wird der Guide durch Übersichts- und Detailkarten, ein Farbkapitel mit 11 Top- Highlights, praktische Infos auf einen Blick, farbiges Specials Verantwortungsbewusstes Reisen, Tipps von Insidern, fundierte Hintergrundinformationen, inspirierende Fotos sowie Glossar und – damit Sie gut durchs Land kommen – einen Sprachführer. Der Lonely-Planet-Reiseführer Südamerika für wenig Geld ist ehrlich, praktisch, witzig geschrieben und liefert inspirierende Eindrücke und Erfahrungen.

Everyday Detox: 100 einfache Rezepte für einen gesunden Darm: Megan Gilmores Everyday Detox ist ein gesunder Leitfaden zum natürlichen Entgiften für das gesamte Jahr. Das Werk hat in den USA bereits einen regelrechten Hype ausgelöst. Ganz ohne Diät, Fasten oder Kalorienzählen reduziert Everyday Detox das Gewicht, kurbelt die Verdauung an, verbessert den Schlaf und führt zu einem intensiven Wohlbefinden. Die erfolgreiche Autorin, beliebte Bloggerin und Gesundheitsberaterin ist dafür bekannt, ihren Schwerpunkt auf natürliche und vollwertige Lebensmittel statt auf rigide Fastenkuren und Verzicht zu setzen. Der beste Beweis dafür sind ihre fantastischen Rezepte: Ob Bananen-Kokosnuss-Muffins, Brokkoli-Käse-Suppe, Thai-Salatwraps oder Pfefferminzriegel die Gerichte aus natürlichen und vollwertigen Zutaten sind so verführerisch, dass Genuss an erster Stelle steht und ein Verzichtgefühl gar nicht erst aufkommt. Hilfreiche Informationen zu Vorräten in der detoxfreundlichen Küche sowie eine praktische Übersicht zur Kombination bestimmter Lebensmittel erleichtern die Umsetzung des Plans zu Hause und sind die perfekte Vorbereitung für den Start in ein leichteres, fitteres und gesünderes Leben. EVERYDAY DETOX konzentriert sich auf natürlich entgiftende, vollwertige Lebensmittel und einfache Änderungen der täglichen Routine, die jedem gelingen ohne Verzicht oder Crash-Diät! Angela Liddon, New York Times Bestseller-Autorin von Oh She Glows! Das Kochbuch

5x Sehnen lügen nicht: Neues vom Läufer der Herzen: Er kann es einfach nicht lassen. Zehn Jahre nach seinem sportlichen Debüt auf den hinteren Plätzen fragwürdiger Volksläufe juxt sich Achim Achilles unverdrossen durch die skurrile Welt von Millionen deutschen Freizeitsportlern. Er preist den Wert schlechter Vorsätze, entlarvt die gemeinsten Fitness-Lügen, lästert über Yoga, entdeckt seine Liebe zum Quadrathlon – und bleibt seinem Motto treu: Wenn nichts mehr geht, einfach locker weiterlaufen.

