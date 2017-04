LEGO Worlds: Bauen und spielen ohne Grenzen! Lego Worlds ist ein digitales Lego Spielerlebnis, in dem alles möglich ist. Fans jeden Alters können im Videospiel ihre eigene Lego Welt kreieren, verändern und erkunden – und dabei aufregende Entdeckungen machen und ihre Kreationen mit ihren Freunden teilen.

Ist Lego Worlds einfach nur ein Minecraft Klon? Würde ich zwar nicht so krass sagen, aber natürlich kommt es dem schon ziemlich nahe, sicherlich will man von dem großen Minecraft Hype ein Stückchen abhaben, das ist aber auch ganz legitim. Ich zb. habe früher, als Minecraft neu war sehr viel gespielt, dachte mir dann aber schnell das es cool wäre, wenn es so etwas von Lego in der Lego Optik geben würde und dieser Wunsch wurde erhört, mittlerweile gibt es Lego Worlds auch auf der Xbox One, Grund genug es mir also einfach mal anzusehen.

Ich fand es insgesamt einfacher als Minecraft, wenn das crafting System ist sehr simpel gehalten und es geht hier mehr ums Entdecken und bauen, also wie der Baumodus in Minecraft beinahe. Das ist kurzweilig unterhaltsam, langfristig gesehen dann wenn man größere Projekte bauen möchte. Man muss sich zwar daran gewöhnen, wenn man das aber getan hat geht das gut von der Hand. Wie gesagt, es ist Minecraft in vielen Dingen sehr ähnlich, dann auch wieder völlig verschieden, was ich euch aber empfehlen kann: Schaut es euch einfach mal an, es macht Laune.