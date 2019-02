Ich habe mein Badezimmer sehr maritim eingerichtet. Komplett in weiß und rot gestrichen mit Leuchttürmen aller Art. Der T1 Campingbus von Lego passt also optisch genau da rein. Daher entschloss ich mich ihn einfach mal aufzubauen. Ob und wie mir das gelungen ist kannst Du in diesem Beitrag erfahren.

238 Bewertungen LEGO Creator 10220 Volkswagen T1 Campingbus Verfügt über 11 Fenster, authentische Textilvorhänge mit Karomuster und Seitenspiegel

Hintere Tür lässt sich öffnen und gibt den Blick auf den detailgetreuen Motor frei

Wageninneres beinhaltet Rückbank, die in ein Bett umgewandelt werden kann, ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Make LEGO Models, Not War" und ein Regal mit Pflanze

Das Modell ist 30 cm breit und 14 cm hoch

Spielzeug

Letzte Aktualisierung am 18.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

LEGO Creator 10220 Volkswagen T1 Campingbus: Es war die beste Entscheidung diesen LEGO Creator 10220 Volkswagen T1 Campingbus zu kaufen. Ihr könnt euch nicht im entferntesten vorstellen welchen Spaß ich beim zusammenbauen damit hatte. Es ist verdammt lange her, das mich etwas so begeistert hat, dass ich Stunden davor sitzen konnte ohne an irgendwas anderes zu denken. Ich glaube das letzte Mal war es in meinen 20er Jahren mit dem Spiel World of Warcraft so. Dieses heraussuchen von Steinen, der immer währende kleine Fortschritt hat mich so beruhigt und in seinen Bann gezogen, dass ich richtig gemerkt habe wie entspannt ich war.

Selbst wenn mal was nicht gepasst hat und ich es zurückbauen musste war ich ganz entspannt obwohl ich vor dem Zusammenbau dachte ich bekomme bei so vielen Teilen einen Nervenzusammenbruch. Mich hat dieses Set so begeistert, dass ich mir direkt im Anschluss zwei neue Sets gekauft habe. Das Zusammenbauen von Lego ist im Moment mein neues großes Hobby geworden und sehr gerne stelle ich euch in Zukunft hier auch neue Sets vor. Bis dahin muss aber noch viel verbaut werden. Ich kann euch wirklich empfehlen das auch einmal zu probieren. Es macht unheimlich viel Spaß. Wenn ihr also mit dem Gedanken spielt, macht es, schiebt es nicht auf. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zusammenbau.

Bilder vom Bau und noch mehr wichtige Details gibt es ausführlicher hier.

9,0 von 10 Entspannten Abenden