LEGO® Absolut alles was du wissen musst ist ein Buch aus dem Verlag Dorling Kindersley Deutschland GmbH vom 20. Februar 2018.

LEGO® Absolut alles was du wissen musst: Dieses LEGO® Buch ist ein unentbehrlicher Begleiter für Fans! Hier gibt es erstaunliche Fakten zum gesamten LEGO® Universum: umfassendes und beeindruckendes Wissen über LEGO® Bausteine und Teile, Fahrzeuge, Figuren oder Monster in fünf großen, reich bebilderten Kapiteln rund um die LEGO® Themenwelten. Mit verblüffenden Vergleichen, witzigen Hintergründen, Top-Listen, Stein-Statistiken und lustigen Kommentaren von den beliebten Minifiguren – alles verpackt unter einem tollen Cover mit Noppenprägung.

In coolen Rubriken wie „Faktenstapel“, „Schau genau“, „Wahnsinn“ oder „Echt?“ werden spannende Details enthüllt. Auf den Seiten dieses grandiosen LEGO® Buchs kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Wer wusste zum Beispiel, dass ein LEGO® Modell an Bord der Discovery 8,5 Kilometer durchs All geflogen ist? Oder, dass der größte echte LEGO® Turm 35 Meter hoch war und damit einen Weltrekord erzielte? Von der Holzente als erstes Spielzeug über bekannte Sets bis zu den eigenen TV-Serien und LEGO® Movies versammelt sich hier die ganze LEGO® Welt in einem Buch!

8,0 von 10 Lego Figuren