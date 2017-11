Legendäre Skirennfahrer ist ein Buch aus dem AS Verlag von 2017.

Legendäre Skirennfahrer: Millionen pilgern in die Berge, um sie im Zielraum live zu erleben. Trotz TV, Mobiltelefon und Computer hat der grosse Skizirkus mehr Freunde als je zuvor: Dabeisein ist alles. Der neue grosse Bildband bringt die schnellen Bilder jetzt direkt und in den besten Positionen in die Familien und auf den Gabentisch und hält die spannendsten Momente in kurzen und griffigen Texten noch einmal fest.

Fast 50 der grössten Skistars porträtiert der grossformatige Band in unvergesslichen Bild- und Textbeiträgen. Wer immer in den zurückliegenden Jahrzehnten bis und mit der WM 2017 Skigeschichte geschrieben hat, hier wird er vorgestellt: die grossen Stars und ihre Karrieren, ihre grössten Triumphe ebenso wie ihre schlimmsten Tragödien. Von Stenmark über Girardelli, Tomba, Svindal bis Hirscher, von Seiler bis Seitzinger, von Schranz bis Cuche, von Schneider bis Hess, von Shiffrin über Walliser bis Morerod – ob Abfahrt, Slalom oder Riesenslalom, wer mitreden will, braucht den «Ski-Pasteur».

Skifahrer wie Toni Sailer oder Alberto Tomba kennt wohl sogst wie jeder, ich selbst war vor Jahren mal so richtig begeistert von dem Sport und habe das allerdings in der letzten Zeit aus den Augen verloren. Als ich dies Buch sah musste ich unbedingt mal reinschauen und was soll ich sagen? Ich bin begeistert. Das Buch schafft es die großen Skirennfahrer aller Zeiten zu porträtieren, in nur wenigen Seiten so abzubilden, dass man einen wunderbaren ersten Eindruck bekommt. Alle, muss ich zugeben, kannte ich auch nicht, aber die meisten und das war spannend die Zusammenhänge zu lesen, nocheinmal nachzuerleben was diese Sportler großartiges geleistet haben und sich natürlich die vielen tollen Bilder anzuschauen. Das Buch schafft es mich zu begeistern, dich vielleicht auch? Schau einfach selbst mal rein, wenn Du dich für diesen Sport auch so interessierst.

8,0 von 10 Legenden