Legend of Zelda: Breath of the Wild Erw. Edition (Lösungsbuch) ist ein Buch aus dem Piggyback Verlag vom 21. Februar 2018.

Legend of Zelda: Breath of the Wild Erw. Edition (Lösungsbuch): Die erweiterte Edition des Buches zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild beschreibt auf 512 Seiten sämtliche Inhalte des Hauptspiels sowie der beiden Erweiterungspass-Inhalte „Die legendären Prüfungen“ und „Die Ballade der Recken“. Neben speziellen Kapiteln zu beiden herunterladbaren Inhalten enthält das Hardcover-Buch eine Artworkgalerie mit Erweiterungspass-Motiven, ein Referenz & Analyse-Kapitel, ein Kartenkapitel und einen umfassenden, vierseitigen Index.

Mit The Legend of Zelda – Breath of the Wild ist Nintendo ein großartiges Spiel gelungen. Der Grafikstil ist gelungen, die Spielwelt riesig und frei begehbar, also sehr offen gestaltet. Man hat das Gefühl zu jeder Zeit tun zu können was man will, dinge zu entdecken und eben einfach in einer Spielwelt leben. Allerdings wird man so auch ganz schön erschlagen von den vielen Möglichkeiten, was dieses Buch einfach sehr wertvoll macht, denn das Buch nimmt dich an die Hand, führt dich genau durchs Spiel ohne dir die Story zu verraten. Mit diesem Buch kannst Du alle Rätzel lösen und siehst wirklich alles, was es zu entdecken gibt, eine Komplettlösung bis ins kleinste Detail.

Ich kann euch das Buch wirklich empfehlen, eine so gut gemachte Komplettlösung habe ich bisher noch nicht in den Händen gehalten, so wird das Spiel wirklich noch einmal ein Stück weit intensiver, allerdings empfehle ich euch auch das Spiel erst ohne durchzuspielen, dann macht das spätere entdecken nochmal etwas mehr Spaß. Viel Spaß beim daddeln.

9,0 von 10 Wächtern