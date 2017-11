Leere Herzen ist ein Hörbuch von der Hörverlag aus dem Jahr 2017.

Leere Herzen: Sie sind desillusioniert und pragmatisch. Sie haben den Zynismus der Politik genauso durchschaut wie den modernen Selbstoptimierungswahn oder das kleinbürgerliche Gutmenschentum. Sie haben sich in der Welt erfolgreich eingerichtet – und sie haben keine Lust, deswegen Schuldgefühle zu haben. Zusammen mit dem Informatikgenie Babak Hamwi hat Britta Söldner eine kleine Firma aufgezogen, die beide reich gemacht hat. Hinter der Fassade ihrer unscheinbaren Büroräume aber betreiben Britta und Babak ein lukratives Geschäft mit dem Tod. Als ihr Unternehmen unliebsame Konkurrenz zu bekommen droht, setzt Britta alles daran, die unbekannten Trittbrettfahrer auszuschalten. Doch sie hat ihre Gegner unterschätzt. Bald ist nicht nur Brittas Firma in Gefahr, sondern auch ihr Leben …

Die Story war wirklich interessant, aber der Hauptgrund dafür, dass ich dieses Hörbuch unbedingt hören wollte war die Sprecherin Ulrike C. Tscharre. Ich mag die Darstellerin, die ja bekannt wurde in der Lindenstraße. Sie hat eine richtig angenehme Stimme, der ich Stunden zuhören kann, wie auch eben in diesem Hörbuch. Das alleine ist schon ein Grund reinzuhören, dazu kommt dann noch, dass die Story wirklich spannend war, ein solides Hörbuch.

7,5 von 10 spannenden Büchern