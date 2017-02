Lebenslinien: Meine fetten Jahre sind vorbei am 20.02.2017 um 21:00 Uhr im BR

Lebenslinien: Meine fetten Jahre sind vorbei: Reinhard ist neun Jahre alt, als seine Mutter stirbt. Seinen Kummer dämpft er mit Wurst und Kuchen aus dem Kühlschrank. Er nimmt beständig zu. Die Frauen sehen in ihm nur den Kumpel, und er vereinsamt immer mehr. Doch mit seinem komödiantischen Talent findet er als „dicker Trommler“ bei der Altneihauser Feierwehrkapell’n Halt und Anerkennung. Bis er 300 Kilo wiegt.

Eigentlich bietet diese Dokumentation keinerlei Informationsgehalt, man geht nicht darauf ein wie die Operation war, was zu beachten ist, wie der Weg dahin war, sondern kümmert sich ausschließlich um dies Einzelschicksal. Das hilft dicken Menschen nicht wirklich weiter, macht aber dünnen vermutlich Spaß zum Anschauen. Ich finde das etwas schade, denn die Doku hätte so viel mehr an Potenzial gehabt, so ist es im Grunde auch nur ein Begaffen eines fetten Menschen, der später dünn ist. Ist kurzweilig und amüsant, aber nicht lehrreich oder interessant.

