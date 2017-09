Leben und Tod: Aliens ist ist der zweite Band einer Comicreihe von CrossCult aus dem Jahr 2017.

Leben und Tod: Aliens: In ihrem Kampf gegen die Ingenieure mussten die Überlebenden auf LV-223 schwere Verluste einstecken und kämpfen jetzt über den ganzen Planeten verstreut ums Überleben – in ständiger, panischer Angst vor Angriffen der wilden Aliens, die den Planeten wie Ungeziefer bedecken. So fühlt es sich also an, in der Nahrungskette ganz unten zu stehen. Zum Glück haben die Marines einen mächtigen Verbündeten: Ahab, ein Predator.

Dieser Comic spielt etwa 15 Jahre nach den Ereignissen des ersten Alien Filmes und ist der zweite Band einer Comic Reihe aus dem CrossCult Verlag. Ich lese im Moment alles was ich über Aliens finde, weil ich die Geschichte mittlerweile so klasse finde, dass ich einfach immer mehr erfahren muss. Die ersten Alien Teile im Kino waren schon grandios, aber langsam wird die Story immer besser. Dieser Comicband ist ein weiterer Teil in meiner Sammlung und war toll zu lesen. Zum einen weil die Geschichte spannend war und zum anderen weil sie so klasse gezeichnet waren.

Die Action kam richtig rüber. Kennt ihr das, wenn ihr einen Comic lest und immer schneller werdet weil ihr wissen wollt wie es weitergeht? Das war hier der Fall, einfach spitzenmäßig. Ich kann euch also sehr empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen aber fangt mit dem ersten Teil Leben und Tod: Prometheus an.

8,5 von 10 Aliens