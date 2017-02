Leben mit Trump: Ein Weckruf: Nie zuvor war die Welt so unberechenbar und mit so vielen Problemen konfrontiert wie heute. Mit der Wahl Donald Trumps zum 45. US-Präsidenten ist die Lage noch schwieriger geworden. Wird sich das Gleichgewicht zwischen den Supermächten USA und Russland verlagern? Was passiert nun in den Krisen- und Kriegsregionen der Welt? Wie reagieren die Länder Europas auf die amerikanische Politik? Und was bedeutet das für jeden Einzelnen von uns? Hugo Portisch erklärt die unübersichtliche weltpolitische Lage und macht sich Gedanken zur neuen Weltordnung.

„Ich kann mir vorstellen“ oder „Es dürfte vermutlich“ das Buch enthält sehr wenig Fakten, die die es gibt kennen wir zur Genüge aus den Medien, ansonsten sind das alles Vermutungen des Autors, er kann es sich eben vorstellen, er kann es vermuten, aber er weiß im Grunde nichts. Das fand ich schwer zu lesen, denn vermuten und vorstellen kann ich selbst. Das Buch bietet bzw. hat mir persönlich daher sehr wenig geboten und zwar fand ich die Zusammenfassungen des bisher passierten, besonders wenn es um Putin geht interessant, ansonsten war das Buch eher langweilig. Schaut am besten selbst mal rein und macht euch ein Bild, mir hat es nur bedingt gefallen.