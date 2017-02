Lean Enterprise: Mit agilen Methoden zum innovativen Unternehmen: Startups zeichnen sich durch ihre besondere Flexibilität, Agilität und IT-Affinität aus. Das ist bekannt und häufig Thema. Aber wie sieht es mit etablierten Unternehmen und Organisationen aus, die sich – nicht anders als Startups – ebenfalls auf dynamische Märkte und sich verändernde (bzw. neu erkannte) Kundenbedürfnisse einstellen müssen?

Lean Enterprise bietet einen Leitfaden zur Unternehmensentwicklung, der praktisch zeigt, wie Prinzipien und Vorgehensweisen der DevOps-, Lean- und Startup-Bewegung mit Erfolg in etablierten und größere Unternehmen und Organisationen implementiert werden – und zwar in allen Bereichen: von der Marktevaluierung über die Produkt- und Softwareentwicklung bis hin zur Finanzplanung und Unternehmenskommunikation. Ziel ist eine lernende Organisation, die in allen Unternehmensbereichen Innovation umfassend und effektiv vorantreibt.

Ich fand das Buch interessant, denn auch ich führe ein Unternehmen, seit einigen Jahren und muss ebenso immer versuchen mich im Markt durchzusetzen, gegen neue Ideen bzw. neue Ideen erkennen und in meinem Rahmen umsetzen. Das Buch hat mir schon etwas geholfen da Ideen zu entwickeln, wenn ich mir das auch anders vorgestellt hatte. Ich kann das kaum erklären, ich fand dieses Buch sehr technisch und schwer verständlich. Zudem bin ich nicht so ein Fan von Fußnoten, die es hier oft gibt, teilweise mit Links, mit verschlüsselten Links, was nervig ist in den Browser einzugeben, wenn man weitere Informationen sucht. Aber wie gesagt, im Ansatz hat mir das Buch durchaus geholfen und daher kann ich es empfehlen.