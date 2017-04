Lazer Team: Um die gesamte Menschheit vor herannahenden Alien-Superschurken zu retten, stellen freundlich gesinnte Außerirdische der Regierung einen Kampfanzug mit Superkräften zur Verfügung. Dieser soll per UFO einem Soldaten zugestellt werden, der von Kindesbeinen an darauf vorbereitet wurde, die Welt vor den Invasoren zu retten. Blöd nur, dass dieses UFO abstürzt und der Superanzug vier völlig unfähigen Losern in die Hände fällt. Zu allem Überfluss bindet sich dieser auch noch genetisch an sie. Jeder von ihnen – mit jeweils einer Superkraft des Anzugs ausgestattet – muss nun in Rekordzeit lernen, seine Fähigkeit im Kampf gegen die angriffslustigen Außerirdischen einzusetzen, möglichst ohne dabei die anderen umzubringen. Leichter gesagt, als getan. Das Schicksal der Menschheit in den Händen dieses undisziplinierten, planlosen und talentfreien Haufens? Klingt schrecklich… schrecklich lustig!

Der Film war totaler Quatsch. Aber herrlich lustiger Quatsch auf den man sich einfach mal einlassen muss. Ich war selten so amüsiert und habe echt viel gelacht. Natürlich war die Story etwas sehr weit hergeholt, die Gags oft am Rande jedes guten Geschmackes, aber hey, man muss sich drauf einlassen, dann bekommt man einen wirklich guten Film. Okay, gut ist Ansichtssache, aber ich fand die Story im großen und ganzen sehr unterhaltsam, der Film hatte sogar einige weniger Gänsehaut Momente und schafft es mich zu begeistern. Die Vier Protagonisten könnten auch unterschiedlicher nicht sein und doch verbindet sie alle etwas, was im Verlauf immer klarer wird. Aber ich will da auch nicht zu viel reininterpretieren, es ist einfach einer dieser Filme, die man sich anmacht, 100 Minuten Spaß hat und zur Seite legt, viel Spaß euch beim schauen.

