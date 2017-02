Lauter Fremde!: Wie der gesellschaftliche Zusammenhalt zerbricht: Ein Riss geht durch das Land. Auf der einen Seite stehen jene, die für mehr Miteinander, mehr Solidarität, mehr Offenheit eintreten. Auf der anderen jene, die zurück möchten in die „gute, alte Zeit“, als es noch keine Globalisierung gab, keine Flüchtlinge und keine Angst vor sozialem Abstieg. Die Bruchlinien gehen quer durch die Familien, sogar Freundschaften zerbrechen daran. Warum ist heute eine aggressionslose Kommunikation darüber kaum mehr möglich? Warum werden Flüchtlinge zum Sündenbock gestempelt für alles, was schief läuft in diesem Land? In ihrer Analyse greift Livia Klingl die Vorurteile auf, sortiert sie und zeigt: Die Flüchtlingsfrage ist oft nur eine Ausrede, um sich mit den wirklichen Problemen nicht beschäftigen zu müssen.

Mit 21 Menschen hat Livia Klingl Interviews zum Thema Fremdheit und Fremdsein geführt. Entstanden sind 21 Porträts, die zeigen, welch vielfältiges Mosaik unsere Gesellschaft ist. Unter den Interviewten sind: Muna Duzdar, Lojze Wieser, Hannah Lessing, Nina Kusturica, Silvana Meixner, Klaus Oppitz, Johannes Voggenhuber.

Im Grunde ist das Buch etwas dünn, es besteht aus 37 Seiten Text der Autorin und der Rest sind Interviews mit Menschen die ich nicht kenne. Die fand ich dann auch nicht sehr kritisch oder ansprechend, denn sie waren alle sehr einseitig. Wenn man Flüchtlinge, Ärzte die für Flüchtlinge operieren und und und befragt, dann ist die Meinung klar. Mir fehlt der Gegenpart, mir fehlt das kritische. Wenn man nur eine Meinung zulässt, dann ist das kein Grund für eine Diskussion und der Titel des Buches ist damit in meinen Augen völlig falsch gewählt. Ich fand das Buch langweilig und einseitig, entsprechend nicht zu empfehlen.