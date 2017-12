Laurin ist ein Film mit u.a. Dora Szinetar, Brigitte Karner und Karoly Eperje von Alive – Vertrieb und Marketing/DVD aus dem Jahr 1988.

Laurin: Ein idyllischer Hafenort um die Jahrhundertwende: Hier lebt die kleine Laurin mit ihrer Familie. Doch die Ruhe des Dorfes wird getrübt. Der Tod in Gestalt eines schwarz gekleideten Mannes geht um. Immer wieder verschwinden kleine Jungen aus dem Dorf und kehren nie wieder zurück. Laurin wird seitdem von bizarren und düsteren Visionen geplagt. Als auch noch ihre Mutter mysteriös ums Leben kommt, versucht das Mädchen den Täter zu finden und mit Hilfe ihres zweiten Gesichts zu entlarven. Eine unsichtbare Macht zwingt sie hinauf zur alten Schlossruine – hinauf zum schwarzen Mann.

Dies ist das Spielfilmdebüt von Robert Sigl, einen Regisseur den ich sehr schätze, weil man bei ihm das Gefühl hat er nimmt sich seinen Projekten an, was man eben auch schon in Laurin sah. Dieser Film wirkt nahezu perfekt, stimmisch, tolle Drehorte, es wirkt in keinster Weise wie ein Werk eines Neulings und das zieht sich eben genau so weiter durch die Karriere von Robert Sigl. Diese Version ist auch fantastisch, für Fans den Genres und des Regisseur ist dieser Version ein Pflichtkauf, denn man bekommt jede Menge dazu, u.a. auch ein Kurzfilm von Robert Sigl. Aber schaut es euch am besten selbst mal an, ich kann es euch sehr empfehlen.

8,5 von 10 stimmungsvollen Filmen