Laurel & Hardy Vol. 3 – Best Comedy Team: Produktionsjahre: 1917-1935

In der ersten Episode „The Weak-End-Party“ bringt sich Stan in einen dicken Schlamassel … Der Film endet im Chaos.

Episode 2: In „Love and Duty“ geht Ollie zum Militär und verliebt sich …

Episode 3: „The Stranger“ – Ollie und Billy leben im wilden Westen und sind verfeindet.

Episode 4: „The Hobo“ – Ollie holt Billy und die ungeliebte Verwandtschaft am Bahnhof ab, es endet natürlich alles wieder im Chaos …

Episode 5: „The Rent-Collector“ – Ollie gehört der Mafia an und Larry rettet die Leute …

5 Episoden, welche in den 1970er Jahren u. a. auch geschnitten in der Reihe „Zwei Herren dick und doof“, „Väter der Klamotte“ oder in der „Klamottenkiste“ liefen.

Also ich bin wirklich enttäuscht von diesem Release, da ist kein Film von dem Duo zusammen drauf, also die Filme bzw. Kurzfilme in denen beide als Hauptdarsteller agiert haben. Stattdessen meistens Filme mit Stan Lauren alleine. Zwar sind diese ganz lustig, von der Qualität aber echt unterirdisch und auf dem Cover sind beide abgedruckt, naja wer böses dabei denkt, ich finde das nicht in Ordnung zu suggerieren das man das Duo sieht und dann ist dem nicht so.

