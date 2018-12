Laurel & Hardy (Dick & Doof) – Das Original Vol. 1 ist eine Collection von Studio Hamburg Enterprises.

Letzte Aktualisierung am 11.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Laurel & Hardy (Dick & Doof) – Das Original Vol. 1: Diese Collection enthält den Film This Is Your Life …… 30:00 Min., Untertitel: deutsch Laurel & Hardy werden in einem Hotel in Hollywood von einer versteckten Kamera überrascht und landen in einer TV-Show. Kurzdokumentation: Das ist Ihr Leben, 20:00 Min. Die Kurzdokumentation beleuchtet das Leben der beiden Stars. Zu sehen ist auch Hal Roach jr., der Sohn des legendären Hollywood-Produzenten, der die Charaktere von Laurel & Hardy maßgeblich definierte.

Die zwei kurzen Filme zeigen jeweils Stan und Olli alleine und sind relativ kurz. Die Show, die dabei enthalten ist war das Highlight, denn hier werden Laurel und Hardy überrascht mit ehemaligen Weggefährten. Diese Show ist aus den 50er Jahren, die beiden sind also dort schon etwas älter. Oliver Hardy verstarb wenige Jahre nach dieser Aufzeichnung, es ist also ein Highlight die beiden hier noch einmal zusammen zu sehen. Die Qualität war aber insgesamt mehr als schlecht. Das Bild ist teilweise so dunkel, das man kaum etwas sieht, hier verschenkt die DVD massig an Punkten. Für wahre Fans allerdings doch sehenswert.

5,0 von 10 Komikern