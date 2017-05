Laufbuch- und Triathlonbuchpaket

Der Meyer & Meyer Sport Verlag hat und freundlicherweise zwei Buchpakete für euch zur Verfügung gestellt, die ihr hier gewinnen könnt. Einfach der Beschreibung weiter unten folgen und teilnehmen.

Laufbuchpaket

Das große Buch vom Laufen: Es gibt viele Laufbücher, in denen Einzelaspekte und spezielle Sachverhalte für diesen populären Sport dargestellt werden. Doch solch fachspezifisch getrennte Abhandlungen entsprechen nicht mehr den realen Ansprüchen des modernen Lauftrainings. In diesem umfassenden Standardwerk zum Thema Laufen führen die Autoren den aktuellen Wissensstand aus Trainingswissenschaft, Sportmedizin und Leistungssport zusammen. Auf der Basis neuester Forschungsergebnisse erhält der Leser eine Fülle von konkreten Hilfestellungen und Informationen für das Lauftraining – angefangen bei der Geschichte des Laufens über die optimale Lauftechnik und -ausrüstung, Leistungsdiagnostik und Trainingsplanung, Belastungssteuerung und Regeneration, Verletzungsvorbeugung bis hin zur richtigen Ernährung und noch vieles mehr.

Marathon und Langdistanz: Leistungssteigerung mit System: Langjährig als Lauftrainer aktiv, zeigt Frank Hennig in seinem Ratgeber Marathon und Langdistanz, wie man mit umfassender Analyse verschiedener Leistungsfaktoren die eigene Laufleistung im Bereich Langstrecke und Marathon verbessern kann. Das Buch verbindet aktuelle sportwissenschaftliche Informationen mit zahlreichen Praxisbeispielen. Der Autor erklärt weiterhin, welche Leistungen aus einer Unterdistanz generierbar sind und wo die Grenzen der Ausdauerentwicklung liegen. Mit dem exklusiv von Frank Hennig entwickelten Rechner können Läufer abschätzen, welche Leistungsperspektiven sie bei einem Wechsel auf die nächst längere Laufstrecke haben. Auch Jugendliche sollen mit den vorgestellten Trainingssystemen an den Langstreckenlauf herangeführt werden.

Das Geheimnis des Laufens: Kontrollierte Leistungssteigerung ist kein Mysterium, Power-Metering und Leistungsanalyse sind der neue Trend im Sport. Das Geheimnis des Laufens bietet jedem Läufer, der mehr aus sich herausholen möchte, die perfekte Anleitung, um seine Laufleistung zu verbessern. Die Autoren enthüllen die Profimethoden und erklären für alle Distanzen, vom 800 Meter-Lauf bis zum Marathon, die entscheidenden Trainingsmethoden und Vorbereitungen. Dabei wird umfassend erläutert, wie moderne Sportuhren dafür genutzt werden können, das Training, ökonomisches Laufen und Rennergebnisse zu optimieren. Das Buch enthält zudem brandneues Wissen darüber, wie die Power des „menschlichen Motors“ im Gleichgewicht gehalten wird und was notwendig ist, um unter schwierigen Bedingungen Topleistung abzuliefern. Allein über die Pulsmessung kann die real aufgebrachte Trainingsleistung nicht genau ermittelt werden. Bei der Wattmessung werden darüber hinaus äußere Faktoren wie Wind, Steigung oder Hitze mit einbezogen. Eine allgemeine Einschätzung der Fitness ist alternativ auch mit Power-Metern, Fitnesstrackern und GPS-Uhren möglich.

Anatomie & Laufen: 100 Dehnübungen: Das Buch bietet detaillierte Informationen zum Themenkomplex Anatomie und Laufen. Dem Leser werden mit hochwertigen anatomischen Zeichnungen zahlreiche Stretching-Übungen zum Laufen erklärt. Ausgestattet mit umfassenden Informationen zu anatomischen Grundlagen ist das Buch nicht nur für Sportler und Trainer, sondern auch für angehende Sportwissenschaftler und Mediziner eine wertvolle Ergänzung. Es ist mit den besten anatomischen Zeichnungen illustriert, die zurzeit auf dem Sportmarkt erhältlich sind und zeigt 100 komplett illustrierte Übungen.

Triathlonbuchpaket

Triathlon: Training für die Mitteldistanz: Bei einer Mitteldistanz wird die Hälfte der Distanz, die es bei einer klassischen Langdistanz zu absolvieren gilt, zurückgelegt. Die Mitteldistanz mit ihren 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen stellt für jeden gut ausdauertrainierten Sportler eine faszinierende Herausforderung dar. Das Buch begleitet die drei großen Triathlongruppen, die Einsteiger, die ambitionierten und die leistungsorientierten Athleten, auf ihrem gesamten Trainingsweg bis hin zum erfolgreichen Finish bei einer Mitteldistanz.

Open Water Schwimmtraining: Sollten Triathleten für ihre Teildisziplin Schwimmen trainieren wie Sportschwimmer? Was sind die Besonderheiten im Triathlon? Welche Trainingsinhalte und -umfänge sind für Fitnesssportler, Quereinsteiger aus anderen Sportarten, ambitionierte Amateure oder professionelle Spitzenathleten angemessen? Was stört die Nichtschwimmer unter den Triathleten am meisten? Das häufig kalte Wasser, Angst vor Krämpfen, vor dem Schwimmen im Pulk oder der unsichtbare Grund des Gewässers? Worauf muss man achten, wenn konkrete Trainings- und Wettkampfergebnisse erreicht werden sollen? Die Autoren möchten Anregungen zum Nachdenken und praktische Unterstützung für all jene Triathleten und deren Betreuer anbieten, die regelmäßig trainieren und gerne an Wettkämpfen teilnehmen. Sie geben Antwort auf Fragen, die im Sportschwimmen nicht gestellt werden müssen, im Triathlon aber von Bedeutung sind.

Triathlon: Training ab 40: Mittel- und Langdistanz: Für alle aktiven Master-Triathleten sowie für Trainer und Sportlehrer stellt der weltweit bekannte Autor Hermann Aschwer in diesem Buch konkrete und umsetzbare Trainingspläne für die Mittel- und Langdistanz vor. Die unterschiedlichen Leistungsstufen sorgen dafür, dass sich jeder Athlet – ob Einsteiger oder Fortgeschrittener – eine solide Basis antrainiert, um dann sicher das Ziel nach 113 oder 226 km zu erreichen. Beginnend mit der Planung und Umsetzung des gesamten Schwimm-, Rad- und Lauftrainings begleitet Sie „Triathlon: Training ab 40“ bis zum großen Tag X. Alle Fragen zu Trainingscamps, Leistungsdiagnostik, Übertraining und Regeneration werden professionell beantwortet.

