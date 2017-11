Largo Winch 21: Morgenstern ist ist ein Comicband aus dem Schreiber & Leser Verlag von 2017.

Largo Winch 21: Morgenstern: An der Wall Street crasht die Börse, der Dow Jones befindet sich im freien Fall, die Finanzwelt blickt in den Abgrund. Schuld ist Silver Trading, eine Tochter der Gruppe W. Genauer: die clevere Mitarbeiterin Mary Stricker. Damit auch Largo Winch, der immer Widerstände gegen den Hochfrequenzhandel hatte. Es ist nicht sein einziges Problem in diesen Zeiten. Globalisierungsgegner bewerfen ihn mit Steinen, an den russischen Oligarchen ist kein Vorbeikommen, und das Bombenattentat in London ist nach wie vor nicht aufgeklärt…

Abenteuerromane über Largo Winch gibt es schon seit den 70er Jahren, schon Jahre bevor ich geboren wurde. Ich erwähne das, weil zu der Zeit mein Dad Anfang 20 war und diese Romane gelesen hat. Später hatte er dann die Comics gelesen und irgendwann hat er mir davon mal erzählt. Seit der Zeit lese ich die Comics über Largo Winch und die Neuerscheinungen sind für mich immer, wie auch jetzt, ein kleines Highlight. Ich ziehe mich dann gerne damit zurück und lese, das habe ich diese Tage auch mit diesem neuen Band getan, der gewohnt genial ist, wie wie man es eben von den Largo Winch Comics kennt.

Das Besondere hierbei ist: Ihr müsst Band 19 und 20 auch kennen, denn diese drei Bände gehören zusammen und erzählen eine in sich abgeschlossene Geschichte. Nur mit diesem Band werdet ihr also alleine nichts anfangen können. Ich finde das toll, denn die anderen Bände hatte ich auch und habe sie diese Tage auch vorher nochmal durchgelesen, macht das doch auch einfach mal, beginnt mit Band 19.

8,5 von 10 Multimilliardären