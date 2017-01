Geheimnis Landschaftspark Duisburg-Nord am 03.02.2017 um 20:15 Uhr im WDR

Geheimnis Landschaftspark Duisburg-Nord: In Duisburg klettern Alpinisten 70 Metern hoch auf Stahlrohre, Taucher besteigen den Gasometer, um dann in Europas größtem Indoor-Tauchbecken abzutauchen. Seltene Tier- und Pflanzenarten bevölkern wilde Natur und Gartenanlagen, während ein paar Meter weiter die größte Sandburg der Welt gebaut werden soll. Das sind nur einige der Möglichkeiten, die der Landschaftspark seinen Besuchern bietet. Die Dokumentation erzählt von einem in Europa einmaligen Park: Wo früher die Schornsteine der Hochöfen dampften, präsentiert sich heute das größte Aushängeschild für den Strukturwandel im Ruhrgebiet: der Landschaftspark Duisburg Nord.

Die Idee, dieses Werk umzubauen ist genial. Ich war und bin immernoch schwer beeindruckt, denn genau so muss man mit Dingen umgehen. Dinge wieder nutzen, auch wenn sie alt und verkommen sind, wenn man denkt man kann sie nicht mehr nutzen, muss einer kommen und eine Idee haben. Es ist so genial welche Möglichkeiten so ein Werk alles bietet. Es wird so viele Menschen glücklich machen, wahrscheinlich weitaus mehr als dort jemals beschäftigt waren. Ich hoffe sehr das erhält den nötigen Erfolg, dass es bald mehrere solcher Projekte gibt, ich bin da wie gesagt gerade sehr begeistert und kann euch sehr empfehlen hier einfach mal reinzuschauen.

