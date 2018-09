Land unter im Paradies: Reportagen aus dem Menschenzeitalter ist ein Buch aus dem oekom Verlag vom 3. September 2018.

Land unter im Paradies: Reportagen aus dem Menschenzeitalter: ‚Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir den Klimawandel in den Griff bekommen. Dieses Buch beschreibt dazu viele Mut machende Beispiele – bei uns in Deutschland, aber auch in anderen Weltgegenden.‘ Prof. Dr. Mojib Latif Noch immer gilt der Klimawandel als die Top-Bedrohung der Menschheit; nach wie vor berichten die Medien über Temperaturrekorde, steigende Meeresspiegel oder extreme Wetterereignisse. Doch solange das alles ‚irgendwo‘ oder ‚ganz weit weg‘ passiert, verpuffen die Alarmsignale wirkungslos.

‚Land unter im Paradies‘ gibt der abstrakten Bedrohung ein Gesicht. In 15 Reisereportagen berichtet Susanne Götze über Gentechniklabore für hitzeresistenten Wein in Bordeaux, überflutete Inseln in der Nordsee oder ausgelaugte Böden in Westafrika – und zeigt, wie Bauern, Bürgermeister, Wissenschaftler und Umweltschützer verschiedener Länder und Kulturen mit den Folgen eines sich wandelnden Klimas leben.

8,0 von 10 abstrakten Bedrohungen