Land Rover Experience Tour ist ein Buch von teNeues Media vom 31. Januar 2018.

Herausgeber: teNeues Media

Auflage Nr. 0 (31.01.2018)

Gebundene Ausgabe: 320 Seiten

Land Rover Experience Tour: Eine Inspiration für alle abenteuerlustigen Weltenbummler Dieser Bildband zeigt die Offroader von Land Rover einmal richtig in Aktion Mit atemberaubenden Landschaftsfotografien, z. B. aus Namibia, Schottland, Guatemala und Argentinien Grenzen überwinden, den Horizont erweitern, Unbekanntes entdecken dafür steht Land Rover seit fast 70 Jahren.

Die legendäre Land Rover Experience Tour ist ein Sinnbild für Abenteuerlust und fand 2017 schon zum zwölften Mal statt. Das Offroad-Abenteuer führte die sechs aus tausenden Bewerbern ausgewählten Teilnehmer diesmal durch das eindrucksvolle Peru.

Abenteuer, Wildnis, Land und Leute der spektakuläre Bildband lässt den Leser auf sehr persönliche Weise an dieser und früheren Touren teilhaben. Dieser erweiterte und überarbeitete Band bietet zudem einmalige Einblicke, die sonst nur den sechs glücklichen Auserwählten vergönnt sind. Beeindruckende Bilder und fesselnde Geschichten der Touren durch Jordanien, Malaysia, Bolivien, Island, Australien und an der Seidenstraße entlang wecken nicht nur bei PS-Profis den Abenteurergeist.

Neben großartigen Landschaften stehen aber natürlich auch die atemberaubend dynamischen Geländewagen, wie Discovery oder Evoque, im Fokus. Mit spannenden Insiderberichten von Dag Rogge, dem Leiter der Land Rover Experience Tour, lässt Sie dieses Buch auf Indiana Jones Spuren wandeln. Ein Offroad-Trip der ganz besonderen Art.

Ich muss unbedingt noch dazu sagen, dass das Buch nicht, wie auf Amazon angegeben Englisch ist, es ist ebenso auch auf deutsch, also keine Sorge, ihr könnt die spannenden Texte zu den einzelnen Etappen auch lesen, schöner sind aber in der Tat die Bilder, die sind so gut gelungen, dass man beinahe selbst denkt dabei gewesen zu sein, auf jeden Fall aber kommt man ins Träumen, da kann ich den Blick in dieses großartige Buch mehr als nur empfehlen.

9,0 von 10 unglaublich schönen Landschaften