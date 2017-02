Land-Art in Frühling und Sommer: Kinder gestalten Naturkunstwerke: Künstlerisches Gestalten in und mit der Natur begeistert Kinder und Erwachsene! Auch das zweite Land-Art Buch von Michael Fink überzeugt mit vielen tollen Fotos und leicht umsetzbaren Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 24 inspirierende Ideen für Naturkunstwerke, die in Früh-ling und Sommer aus Kinderhand entstehen können.

Das Buch ist genial für alle Erzieher oder einfach nur für alle Eltern, die gerne mit ihren Kindern draußen sind und basteln. Vielleicht erschien es etwas früh, denn hauptsächlich sind Ideen für den Frühling und Sommer enthalten, aber so könnte man es zumindest jetzt schon einmal planen was man so macht mit seinen Kindern. Ich fand die Ideen dabei echt cool, und weil mir immer die Kreativität für so etwas fehlt war ich von den Ideen hier extrem begeistert. Was man nicht alles aus Blättern machen kann, Gesichter sogar. Oder im Garten aus Holzzweigen Unterschlüpfe bauen, kleine Überdachungen an Bäumen bauen, das es aussieht wie kleine Überdachungen für Menschen, schwer zu erklären da müsste man selbst mal reingeschaut haben, was ihr unbedingt machen müsst. Ihr merkt, wie begeistert ich bin, auch von dem Winterteil, bei dem dann hauptsächlich aus Schnee und Eis gebastelt wird. Für kreative Eltern und Kinder perfekt geeignet.