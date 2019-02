Lake of Fire ist ein Comic aus dem Verlag Cross Cult vom 12. Dezember 2018.

Lake of Fire Nathan Fairbairn

Herausgeber: Cross Cult

Auflage Nr. 1 (12.12.2018)

Gebundene Ausgabe: 168 Seiten

Letzte Aktualisierung am 8.02.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Lake of Fire: Dieses mittelalterliche Fantasy-Abenteuer verbindet das Beste von „Im Namen der Rose“ und einer Alien-Invasion. Im Jahr 1220 nach Christus ist der Albigenserkreuzzug in vollem Gange. Da legt plötzlich ein außerirdisches Raumschiff – bis an der Rand voller blutrünstiger Aliens – eine Bruchlandung in den Pyrenäen hin. Nur noch eine kleine Gruppe Kreuzritter steht zwischen dem Königreich der Himmel und der Hölle auf Erden.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Idee zu diesem Comic schon genial ist. Alieninvasionen etc. kennt man ja nur aus Filmen, die dann meistens in der Gegenwart spielen. Aber so weit zurück in der Vergangenheit, zu Ritterzeiten ist das neu und was soll ich sagen, es passt irgendwie. Der Comic ist spannend, sehr actionreich und detailliert gezeichnet, die Story hat richtig Spaß gemacht, ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen.

8,5 von 10 Alienivasionen