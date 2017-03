Ladies First von Lumaraa: FIRSTMit über 50 Millionen YouTube-Klicks, über 70.000 treuen Facebook- und YouTube-Fans, mehreren ausverkauften Touren und einer Top 20 Album Platzierung im Rücken meldet sich Lumaraa mit ihrem bislang besten Album zurück. Deutlich gereifter und erwachsener zeigt sie auf „Ladies First“ ihren ganz eigenen Blick auf die Dinge. Eingängig, direkt, manchmal sogar poppig, aber immer mit der gewissen HipHop-Kante und urbanen Patina macht sie sich auf den Weg, um endgültig die Rap-Krone zu holen.

lumaraa„LADIES FIRST“ TOUR 2017

19.04.2017 – Berlin, Prince Charles

20.04.2017 – Hamburg, Häkken

21.04.2017 – Jena, Rosenkeller

22.04.2017 – Dresden, Club Puschkin

26.04.2017 – Nürnberg, Hirsch

27.04.2017 – Frankfurt a.M., Nachtleben

28.04.2017 – Koblenz, Circus Maximus

29.04.2017 – Münster, Skaters Palace

03.05.2017 – Köln, Yuca Club

04.05.2017 – Hannover, Mephisto

05.05.2017 – Stuttgart, clubCANN

06.05.2017 – München, Backstage01

Ich hatte schon mal was von Lumaraa gehört, also gehört welche Musikrichtung sie macht. Da ich aber HipHop von Frauen nicht so sehr mag habe ich mir das bisher nie wirklich angehört. Bis heute, denn ich habe die CD hier bekommen und dachte „Dann höre ich auch mal rein“. Ich würde nun nicht sagen das ich schwer begeistert war, aber es war auch nicht so wie ich erwartet hatte. Die Sounds der einzelnen Tracks war schon cool. Die reime waren zwar sehr oft sehr einfach gehalten, aber so in Kombination mit den Sounds hat das schon irgendwie gepasst, so gepasst, dass ich Spaß mit den Tracks hatte. Die Texte waren okay, nun nicht so lyrisch top wie von anderen HipHop Künstlern, aber okay. Das soll nur ein bisschen Kritik sein, im ernst, ich fand das Album gut, ich hab es jetzt zwei Mal gehört und werde es ganz sicher bald mal wieder vorholen. Selbiges kann ich euch auch empfehlen, hört doch einfach mal rein.