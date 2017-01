Kyrill – Ein Orkan fegt durchs Land am 13.01.2017 um 20:15 Uhr im WDR

Kyrill – Ein Orkan fegt durchs Land: Meteorologen warnten schon Tage zuvor – Kyrill könnte der schlimmste Sturm seit Jahren werden. Nachmittags sollte niemand mehr das Haus verlassen. Alle waren gewarnt und doch kam es zur Katastrophe. Am 18. Januar 2007 starben allein in Nordrhein-Westfalen 6 Menschen, 25 Millionen Bäume konnten den Böen nicht mehr standhalten. Kyrill veränderte Landschaften, vernichtete gewohnte Silhouetten, nahm vielen die Existenz und auch ein Stück Heimat. Forstwirtschaft ist ein Geschäft über Generationen. Friedrich Stehling aus Bestwig im Sauerland hat im Orkan dreiviertel seines Waldes verloren.

Ich will ganz ehrlich sein, ich kann mich an das Jahr 2007 nicht mehr erinnern, ich habe diesen Orkan nicht mehr im Kopf, so absolut gar nicht. Naja, stimmt nicht ganz, so ganz dunkel ist da irgendwas, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was vielleicht auch daran liegen kann, dass das bei uns im Norden eventuell nicht so schlimm war, denn hauptsächlich war NRW betroffen, wie diese Dokumentation zeigt. Es ist absoluter Wahnsinn, welche Kraft die Natur hat, was die Natur in einem Augenblick alles verändern kann, da merkt man anhand der Bilder wie unbedeutend und schwach wir eigentlich sind. Ich fand die Doku sehr spannend und die Bilder absolut krass, wer damals dabei war wird sicher noch einmal einen gewissen Druck spüren, wer sich wie ich nicht wirklich erinnern kann sollte sich das anschauen, denn man sollte immer ein bisschen Respekt vor der Kraft der Natur haben und sich dies auch bewusst machen.

