Kurze Antworten auf große Fragen ist ein Buch aus dem Klett-Cotta Verlag vom 2. Dezember 2018.

Letzte Aktualisierung am 12.12.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Kurze Antworten auf große Fragen: In seinem letzten Buch gibt Stephen Hawking Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit und nimmt uns mit auf eine persönliche Reise durch das Universum seiner Weltanschauung. Seine Gedanken zu Ursprung und Zukunft der Menschheit sind zugleich eine Mahnung, unseren Heimatplaneten besser vor den Gefahren unserer Gegenwart zu schützen. Zugänglich und klar finden Sie in diesem Buch Hawkings Antworten auf die drängendsten Fragen unserer Zeit.

Brillanter Physiker, revolutionärer Kosmologe, unerschütterlicher Optimist. Für Stephen Hawking bergen die Weiten des Universums nicht nur naturwissenschaftliche Geheimnisse. In seinem persönlichsten Buch beantwortet der Autor die großen Fragen des menschlichen Lebens und spricht die wichtigsten Themen unserer Zeit an. Zugänglich und klar erläutert er die Folgen des menschlichen Fortschritts – vom Klimawandel bis hin zu künstlicher Intelligenz – und diskutiert seine Gefahren. Hier finden Sie Hawkings Antworten auf die Urfragen der Menschheit. Ein großer Appell an politische Machthaber und jeden Einzelnen von uns, unseren bedrohten Heimatplaneten besser zu schützen.

Kennt ihr das, wenn euch ein mensch so begeistert und euer Bild von der Welt so sehr geprägt hat, dass ihr es einfach nicht übers Herz bringt sein letztes Werk zu lesen? Bei mir ist das immer so, dass ich denke, wenn ich das lese habe ich nichts mehr von diesem grandiosen Mann. So war das bei diesem Buch von Stephen Hawking, ich konnte es viele Tage nicht zur Hand nehmen und habe es gestern aber dennoch getan. Ein grandioses Buch und leider das letzte. In diesem Buch widmet sich Hawking besonderen Fragen, wie etwa warum es die Menschheit überhaupt gibt oder ob Gott existiert. Er hat so viele Antworten auf meine Fragen, ich kann euch das Buch einfach nur empfehlen, ein Pflichtkauf für alle Interessierten.

10 von 10 schwarzen Löchern