Kursmanual Walking und Nordic Walking: Schritt für Schritt zu mehr Fitness und Gesundheit ist ein Buch aus dem Meyer & Meyer Verlag vom 21. Januar 2019.

Kursmanual Walking und Nordic Walking: „Wenn es Walking nicht gäbe, müssten wir es erfinden!“ Es gibt keine Bewegungsform, die so natürlich ist wie der menschliche Gang. Geht man schneller und nimmt die Arme zur Beschleunigung hinzu, ist man schon fast beim „Walking“ und mit den Stöcken beim „Nordic Walking“. Nun werden beide Bewegungsformen in einem präventionsgeprüften Kursleitermanual zusammengefasst. Zusätzlich wird der Differenzierung bei den Kursgestaltungen hinsichtlich der Anzahl und Dauer der Übungseinheiten Rechnung getragen.

Ich will es direkt mal kurz sagen, wer mit Nordic Walking anfangen möchte, der sollte sich unbedingt dieses Buch besorgen. Es hat nicht nur jede Menge hilfreiche Tipps parat, wie man das eigentlich richtig macht, sondern bietet einen Kurs in mehreren Einheiten an nach dem man trainieren und seinen Körper stärken kann. Ich selbst habe vor 5 Wochen angefangen mich mehr zu bewegen und spazieren ist schon eine tolle Sache, allerdings werden beim Nordic Walking mehr Muskelgruppen angesprochen und dadurch ist die Fettverbrennung auch gesteigert. Dieses Buch bringt mich um einiges weiter in meinem Training, dich vielleicht auch? Probier es aus.

Wer dann bereit ist für einen Muskelaufbau dem kann ich aus demselben Verlag das Buch Mach dich stark & fit: Klug trainieren, abnehmen und Muskeln aufbauen empfehlen: Jede zweite Frau und jeder dritte Mann wünschen sich eine bessere Figur. Der bekannte Personal Trainer Jörn Giersberg arbeitet seit vielen Jahren mit Stars und Prominenten. Er sagt klar: „Mit Hightechmaschinen in Fitnessstudios, stundenlangem Ausdauertraining und immer gleichen Übungen ist dieses Ziel niemals zu erreichen!“ Giersberg hat ein intelligentes Trainingskonzept entwickelt und das funktioniert erstaunlich effektiv.

9,0 von 10 guten Trainingseinheiten