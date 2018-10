Kuh und Hase – Kleine Geschichten einer großen Freundschaft ist ein Hörbuch für Kinder aus dem Audio Media Verlag vom 1. Oktober 2018.

Kuh und Hase – Kleine Geschichten einer großen Freundschaft: Kuh und Hase sind dicke Freunde. Zusammen liegen sie oft auf dem Deich und schauen den Schiffen auf dem Fluss nach. Oder sie spielen auf der Weide: Verstecken, Hakenschlagen, Trampolinspringen und manchmal auch Angsthase. Kuh frisst den lieben langen Tag Gras, kaut und träumt vor sich hin, während der pfiffige Hase lieber herumspringt. Eines Tages schläft Kuh auf der Insel im Fluss ein. Als sie aufwacht, ist sie klatschnass und von der Insel ist fast nichts mehr zu sehen. Wenn nur Hase da wäre! Ihm fiele sicher etwas ein …

Für Kinder ein sehr schönes Hörbuch mit vielen kleinen Geschichte um die Kuh und den Hasen, die beide eine große Freundschaft verbindet und genau darum geht es auch in diesem Hörbuch um eine Freundschaft. Zugegeben, um eine Freundschaft zweier ungleicher Tiere, die sich zusammen aber wunderbar ergänzen und das ist wohl auch die Moral der Geschichte. Ich fand die Geschichten und die einzelnen Episoden sehr kindgerecht umgesetzt und immer mit einer minimalen Aufmerksamkeitsspanne, weil immer wieder unterbrochen durch etwas Musik. So kann man also auch oft pausieren und später weiterhören. Ich kann dies Hörbuch sehr empfehlen, eure Kinder werden Spaß haben mit der Kuh und dem Hasen.

7,5 von 10 lustigen Geschichten mit der Kuh und den Hasen