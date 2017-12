Küstenhandbuch Kroatien und Gewässerkarte Deutschland sind zwei Bücher mit allerhand Kartenmaterialien für Sportbootbesitzer aus dem Delius Klasing Verlag von 2017.

Küstenhandbuch Kroatien: Kroatien ist aus gutem Grund eines der beliebtesten Wassersportreviere des Mittelmeers, bietet die kroatische Küste mit ihren zahllosen Inseln doch eine unvergleichliche Vielfalt an Routen, Häfen und Ankerbuchten, immer mit Blick auf eine atemberaubend schöne Landschaft. Ein unwiderstehliches Revier lädt Segler und Motorbootfahrer hier zum Entdecken ein, und dieses Küstenhandbuch ist der ideale Begleiter!

Das besondere Konzept dieses Buch besteht darin, die Detailpläne von Häfen, Buchten und Ankerplätzen direkt in Sportbootkarten-Ausschnitte im praktischen A4-Format einzubetten. So stehen Skipper jederzeit alle wichtigen Informationen auf einen Blick zur Verfügung, die sie unterwegs und bei der Ansteuerung benötigen, sodass einem entspannten Urlaubstörn nichts mehr im Weg steht!

Gewässerkarte Deutschland: Reviere unter anderem: Der Rhein vom Rheinfall bei Schaffhausen bis Koblenz, Mosel, Main, Donau, Main-Donau-Kanal, Donau bis Passau, Bodensee.

Ich hatte mich die Tage mal für Sportboote interessiert, fürs Segeln, auf was man da alles achten muss und ob das was für mich sein kann.In diesem Zuge hatte ich mir mal diese beiden Bücher besorgt, einfach weil die Küste von Kroatien sehr geil ist, zum anderen natürlich die Straßen von Deutschland. Ich werde die Bücher dabei nicht bewerten, weil sie letztendlich doch etwas anders waren als ich es erwartet hatte. Ich bin etwas blauäugig an dieses Thema gegangen und habe mir das alles etwas leichter vorgestellt. Diese Bücher sind also definitiv nichts für Anfänger, sondern für Profisportbootfahrer und Segler. Euch kann ich einen Blick mehr als empfehlen, Neulinge sollten hier nicht rein schauen.