Kryptografie für Dummies ist ein Buch aus dem Wiley-VCH Verlag vom 15. August 2018.

Kryptografie für Dummies Hans Werner Lang

Herausgeber: Wiley-VCH

Auflage Nr. 1 (15.08.2018)

Taschenbuch: 300 Seiten

Letzte Aktualisierung am 10.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Kryptografie für Dummies: Die Kommunikation über das Internet ist quasi öffentlich: Dritte können Nachrichten mitlesen, abfangen oder fälschen. Genauso kann ein Sender einer Nachricht behaupten, diese nie gesendet zu haben, und ein Empfänger kann behaupten, eine Nachricht nie erhalten zu haben. Abhilfe schafft die Kryptografie. Sie ermöglicht nicht nur die Verschlüsselung von Nachrichten, sondern auch digitale Unterschriften, die Authentifizierung und die Anonymisierung von Kommunikations-partnern. Das hier vorliegende Buch ist eine Einführung in die Kryptografie für Studierende – von der symmetrischen über die asymmetrische Verschlüsselung bis hin zu Hash-Funktionen. Umfassend, keinesfalls oberflächlich, aber ohne Vorwissen verständlich.

In meiner Ausbildung habe ich mich mal intensiv mit Verschlüsselungen beschäftigt. Damals, ich weiß es noch ganz genau, war mein Ziel ein verstecktes System mit Hilfe von TrueCrypt zu erstellen, also eines, dass man unmöglich entdecken könne, weil es doppelt verschlüsselt war. Schwer zu erklären, wie ich mir das genau vorgestellt hatte, ich wollte einfach das perfekte versteckte und verschlüsselte System implementieren. Geschafft habe ich das nicht, weil die Welt der Verschlüsselung irgendwann für mich zu kompliziert wurde, ich war ja auch nur in der Ausbildung. Ich hätte mir gewünscht damals mehr über Verschlüsselungen zu erfahren, was ich jetzt mit diesem Buch nachholen kann. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, das dies „für Dummies“ dieses Mal nicht zutrifft. Das ist schon hartes Wissen und richtig kompliziert, macht aber auch viel Spaß sich damit detailliert zu beschäftigen. Ich kann euch, wenn ihr Interesse an Verschlüsselungen habt, dies Buch sehr empfehlen.

9,0 von 10 verschlüsselten Systemen