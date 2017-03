Kroymann am 09.03.2017 um 23:30 Uhr im ERSTEN

Kroymann: Wenn Maren Kroymann zusammen mit Annette Frier, Burghart Klaussner, Cordula Stratmann, Arved Birnbaum und anderen in der Radio-Bremen-Sketch-Comedy „Kroymann“ einen satirischen Blick auf Frau und Mann, auf Alt und Jung, auf Politik und Gesellschaft wirft, wird es bitterböse: Die „Psychologin“ Annette Frier versteht die Ängste ihrer „Patientin“ Kroymann vor einer neuen Fernsehproduktion zu gut, die „Chefs“ Burghart Klaussner und Arved Birnbaum finden in der „Bewerberin“ Kroymann die am besten behinderte Kandidatin und bei dem Orientierungsgespräch mit der „Seminarleiterin“ Cordula Stratmann erzählt die „Star-Schauspielerin“ Kroymann, wie eine Schauspielkarriere wirklich funktioniert – jenseits aller emanzipatorischen Behauptungen. Schnell und erbarmungslos nimmt „Kroymann“ alles auseinander, was politisch korrekt wirkt. Und am Ende ist Maren Kroymann sicher „Wir sind die Alten. Ihr seid die Geilsten. Aber wir sind die Meisten!“

In „Kroymann“ schlüpft die Schauspielerin, Musikerin und Humoristin Maren Kroymann in verschiedenste Frauenrollen und zeigt einmal mehr ihr außergewöhnliches Talent. Eine weibliche Comedian über 60 blickt in Sketchen des generationsübergreifenden Autorenteams (Sebastian Colley, Maren Kroymann, Hans Zippert u.a.) unter der Regie von Felix Stienz und Philipp Käßbohrer auf die Gegenwart.

Die Sketche mit der Femen Gruppe waren ganz unterhaltsam, allerdings nach meinem Empfinden auch immer viel zu viel in die Länge gezogen, wie kurze Geschichten. Ein Sketch ist für mich prägnanter.

