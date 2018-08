Kreuzfahrt Pocketguide: Von A wie Ablegen bis Z wie Zurückkommen ist ein Buch aus dem Verlag Edition Maritim vom 16. Juli 2018.

Letzte Aktualisierung am 8.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Kreuzfahrt Pocketguide: Von A wie Ablegen bis Z wie Zurückkommen: Kreuzfahrten sind der Trend im Pauschaltourismus. Kein Wunder: Auf den edlen Ozeanriesen genießen Sie alle Vorzüge eines Clubhotels und bekommen dazu noch einen freien Blick aufs Meer, den Ihnen niemand verbauen kann. Ob Sie eine Flusskreuzfahrt machen oder lieber eine Kreuzfahrt buchen, die Sie über die sieben Weltmeere führt – das Erlebnis mit AIDA, Royal Caribbean, TUI Cruises und Co. ist mit keiner normalen Urlaubsreise vergleichbar.

Aber was muss man als Neuling vor solchen Schiffsreisen beachten? Welches sind die besten Kabinen auf Kreuzfahrtschiffen und was darf auf der Packliste für die Kreuzfahrt auf keinen Fall fehlen? Der Kreuzfahrt Pocketguide erklärt es Ihnen. So finden Sie sich schnell auf jedem Luxusliner zurecht.

Ich bin ja schon lange am überlegen eine Kreuzfahrt zu machen. Am liebsten natürlich eine Weltreise, dafür fehlt mir allerdings leider die Zeit und das liebe Geld. Aber eine kleine Mittelmeer-Kreuzfahrt wäre schon was. Oder in die skandinavischen Länder wäre ein Traum. Bei einer Kreuzfahrt muss man aber auf viel achten, sonst ist man unzufrieden und das will man bei dem Geld was die Kreuzfahrten kosten natürlich nicht, denn billig sind auch diese kleineren nicht. Daher ist es wichtig sich vorher zu informieren und das geht meiner Meinung nach mit diesem Buch perfekt, denn wer hätte schon gewusst was im Gepäck alles mit dabei sein muss, wann man da sein muss, wer bei Problemen weiterhilft und welche Kabine überhaupt für einen wichtig ist? Ich hatte da sehr viele Fragen, die mir das Buch alle beantwortet hat. Zwar eher kurz und zusammenfassend, aber eben ausreichend, dass ich mich gut informiert fühle. Schaut unbedingt in dieses Buch rein vor eurer Kreuzfahrt.

8,5 von 10 gelungenen Kreuzfahrten