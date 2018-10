Krebs ist keine Krankheit – er will uns helfen zu überleben.: Entdecken Sie den versteckten Sinn von Krebs, heilen Sie seine Ursachen und seien Sie gesünder denn je ist ein Buch aus dem Narayana Verlag vom 27. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 1.10.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Krebs ist keine Krankheit – er will uns helfen zu überleben: Der Titel des Buches von Andreas Moritz KREBS IST KEINE KRANKHEIT mag auf manche Leser provokativ wirken, ist aber von dem bekannten Autor als Ermutigung gedacht. Moritz ist nämlich fest davon überzeugt, dass Krebs in Wirklichkeit ein letzter hochdifferenzierter Versuch des Körpers ist, sich selbst zu heilen. Sein Fazit: Wir sollten diesen Heilungsprozess unterstützen und nicht bekämpfen, wie es die konventionelle Medizin in der Regel tut. Im Laufe seines Buches liefert Andreas Moritz, der Bestseller-Autor von DIE WUNDERSAME LEBER- UND GALLENBLASENREINIGUNG, zahlreiche Belege für seinen bahnbrechenden Ansatz.

Ich habe das Buch nach einigen Seiten lesen beendet. Hier wurde in Beispiel von einem Krebspatienten genannt, der einfach nur sein Schicksal angenommen hat, als Auslöser Streß ausmachte und den Streß beendete. Durch Lebensfreude wurde sein Krebs geheilt. Ich habe selten so einen Schrott gelesen wie in diesem Buch. Für alle die, die Krebs in ihrer Familie haben, die einen Menschen sterben sehen ist dieses Buch ein Schlag ins Gesicht. Ich kann euch das nicht empfehlen. Krebs kann nicht durch gute Stimmung geheilt werden. Krebs ist eine Krankheit, die unseren Körper kaputt macht, durch gutes zureden wird das nicht besser. Krebs will uns nicht helfen, gebt kein Geld für diesen Mist aus!

0 von 10 guten Büchern