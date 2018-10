Kranzbinderei – Flower Hoops und Kränze selbst gemacht ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 18. September 2018.

Kranzbinderei – Flower Hoops und Kränze selbst gemacht: Kränze sind nicht nur an Weihnachten ein hübsches Dekoelement, das ganze Jahr über zaubern sie einen besonderen Glanz an die Türe. Das beweist „Kranzbinderei“ mit 20 kreativen Kränzen im modernen Look. Vom Adventskranz bis zum angesagten Flower Hoop finden sich hier wunderschöne Projekte, die aus verschiedensten Blüten und Zweigen gebunden werden. Nach einer Einführung in das richtige Material und die optimale Technik zum Binden, Stecken und Pflegen werden die unterschiedlichen Projekte, wie z.B. Blumen-Haarkranz und Eukalyptus-Flower-Hoop, Schritt für Schritt anhand von anschaulichen Bildern erklärt. Die fertigen Kränze eignen sich ganz wunderbar als zeitlose Wohndeko und für festliche Anlässe rund ums Jahr.

Ich hatte das Buch die Tage entdeckt und bisher hatte ich immer angenommen Kränze gibts nur auf dem Friedhof. Das man diese aber für allerhand Deko Ideen verwenden kann hätte ich nicht gedacht. Ich muss sogar ehrlich zugeben, dass diese Deko Kränze echt toll aussehen. Dabei hat es nicht immer zwingend die runde Form, man kann das auch auf seinen eigenen Geschmack anpassen. Das Buch bietet viele Beispiele und man bekommt direkt Lust Material zu besorgen und loszulegen. So ein Kranz zur Deko wäre übrigens auch ein tolles Geschenk, selbst gemacht kommt eh immer gut an, also schaut einfach mal in dieses Buch hinein.

7,5 von 10 Kränzen