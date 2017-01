Krafttraining – Schneller Muskelaufbau: Für wen eignet sich dieses Buch? Ganz einfach: Für alle Menschen, die schnell Muskeln aufbauen wollen. Zum Beispiel nach Verletzungen, um sich sportlich zu verbessern oder attraktiver mit mehr Muskeln zu sein. Es handelt sich um ein Standardwerk im Krafttraining, denn eine muskuläre Grundlage benötigt man in jeder Lebenssituation: ob Alltag, Sport, Rehabilitation oder Lifestyle. Der Autor stellt einen ausführlichen Trainingsplan vor mit den notwendigen Übungen, bei denen er auch auf Fehlerkorrekturen und typische Verletzungen bei falscher Ausführung eingeht. Er erklärt, was im Körper auf hormoneller Basis beim Muskelwachstum geschieht und weshalb sich die hier vorgestellte Technik am besten für schnelles Muskelwachstum eignet. Zusätzlich enthält das Buch Ernährungspläne, die auf das Ziel schnell Muskeln aufbauen und Körperfett reduzieren ausgerichtet sind. Im Kapitel Motivation werden Übungen aufgezeigt, mit denen Sie Ihre Energie bündeln können, um langfristig motiviert zu bleiben.

Das Buch ist so eine Art Komplettlösung zum Muskelaufbau. Wahnsinn, was hier alles erklärt wird, nämlich eben nicht nur die Übungen, sondern vielmehr bis ins kleinste Detail gehende Dinge, wie was passiert wenn man zu wenig trinkt. Oder ganze Essenspläne sind vorhanden, eben zu einem natürlich schnellen Muskelaufbau ohne irgendwelche Präparate. Kraftsportler sollten sich dieses Buch unbedingt zulegen, ich finde es für den riesen Umfang wirklich günstig. Zwar hätte ich es lieber gebunden gehabt und nicht als Taschenbuch, aber das ist nun wirklich Kritik auf hohem Niveau. Was wichtig ist macht dieses Buch auch hervorragend, besonders gut haben mir die vielen Bilder über die einzelnen Übungen gefallen, da kann man wirklich nichts mehr falsch machen, Man bekommt dieses Buch zur Hand, man kann es auf sich selbst abstimmen und dann ganz einfach mit dem Training loslegen, probierts aus.