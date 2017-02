Kräuter der Provence: Rezepte und Ratschläge: Kräuter aus der Provence werden in unserer Küche bereits behandelt wie ein eigenes Gewürz. Sie sind eine köstliche Mischung von Kräutern, die in der Provence gedeihen und deren Aroma jenes wunderbare, mediterrane Flair verbreitet, das wir alle so lieben. Dieses neue Werk, das mit seinem Preis-Leistungs-Verhältnis eine Alleinstellung hat, bietet Ihnen Rezepte mit dieser schmackhaften Kräuterkomposition in Hülle und Fülle. Ob zum Beispiel Fleisch-, Gemüse- oder Pastagerichte – jeder Genießer wird hier fündig.

Die Aufmachung finde ich interessant, das Buch sieht etwas aus wie früher die Poesiealben, erinnert ihr euch? Das fand ich eigentlich so schlecht nicht. Auch die Rezepte sind sehr vielfältig und vermutlich wird das Buch ein ganzes Weilchen in meiner Küche stehen, aber warum bitte ist es in so einen komischen rosé Ton gehalten? Selbst die Bilder sind alle rosé also man erkennt kaum die Gerichte, die da abgebildet sind, weil die Qualität zudem auch nicht die beste ist. Da finde ich hätte man die Bilder auch ganz weglassen können, das sieht richtig furchtbar aus. Aber wie gesagt, die Rezepte sind dafür okay und das Buch hat einen fairen Preis, die Bilder muss man sich ja nicht ansehen.