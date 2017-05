Kräfte der Natur: Entdecken Sie die Schönheit und Leistungsfähigkeit unserer Natur neu. Unvorstellbare Kräfte haben unseren einzigartigen Planeten geformt. Diese Naturgewalten halten unsere Erde in Bewegung und schufen das größte Wunder unseres Planeten: Das Leben. Gleichzeitig bringen diese Kräfte aber auch Tod und Zerstörung mit sich. Auf der anderen Seite sind sie nicht nur für Landschaften von unendlicher Vielfalt verantwortlich, sondern auch für die Grundformen, die unser Leben auf der Erde prägen. Anhand einfacher wissenschaftlicher Fragen und mit Hilfe modernster Filmtechnik werden verblüffende Antworten enthüllt, was unsere Welt so lebendig und vielfältig macht. Warum ist Wasser blau? Wie kann etwas der Schwerkraft entfliehen? Warum haben Bienenwaben eine sechseckige Form? Und wie beeinflussen all diese Dinge unser eigenes Leben? Diese atemberaubende Serie erforscht in vier Folgen die immensen und komplexen Kräfte unserer Natur. Nur wenn wir die Eigenarten der Natur richtig deuten können, verstehen wir auch die Gesetze, nach denen alles im Universum gestaltet ist.

Im Grunde sehr interessant, wenn diese Dokureihe auch ganz vorne ansetzt, also zunächst einmal erklärt wie Schwerkraft funktioniert, wie dadurch Planeten geformt werden etc. Das weiß man natürlich längst, aber man hat sich, zumindest ich nicht, noch nie so detaillierte Gedanken darüber gemacht. Man wird sich bei diesen Bildern das erste Mal bewusst wie großartig unsere Welt eigentlich ist, wie großartig die Natur ist und vor allem wie unwahrscheinlich das doch alles ist und das das auch noch alles so funktioniert, wie es eben funktioniert. Die Bilder hierzu sind sehr beeindruckend, Grund genug also einfach mal selbst hineinzuschauen.

★ 30 Tage #gratis TOP Filme, Serien und Dokus schauen ★