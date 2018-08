Koran und Bibel: Die zwei größten Religionen im Vergleich ist ein Buch aus dem Verlag SCM Hänssler vom 14. Juni 2018.

Koran und Bibel: Die zwei größten Religionen im Vergleich: Zwei Weltreligionen – zwei Bücher: Bibel und Koran. Beide werden zigmillionenfach verbreitet. Ihre Inhalte prägen die Weltgeschichte. Doch in Entstehung, Stil und Botschaft können zwei Bücher kaum unterschiedlicher sein. Thomas Schirrmacher erklärt als Fachmann und Praktiker anschaulich, was die beiden eint und vor allem trennt. Ein unentbehrliches Buch, wenn Sie sich gründlich informieren wollen, um fundiert mitreden zu können.

Hat jemand von euch schon einmal den Koran ganz gelesen? Oder die Bibel? Ich denke die wenigstens. Ich selbst auch nicht. Der Autor allerdings schon und er hat beide Bücher miteinander verglichen. Ich fand diese Vergleiche einfach toll, denn zum ersten Mal habe ich wirklich den Eindruck beide Bücher zu verstehen, die Besonderheiten der beiden Bücher von denen ich immer dachte dass sie sehr ähnlich sind, sind sie aber weniger als man denkt. Alleine schon bei der Entstehung gibt es Unterschiede. Aber auch über die Religionen gibt es viel zu erfahren. Wusstet ihr etwa das der Islam einen jährlichen fast doppelt so hohen Zuwachs hat wie Christen? Das hätte ich auch nicht geahnt. Ich fand das Wissen hier in diesem Buch mega interessant, endlich habe ich mal ein fundiertes Wissen über beide Religionen bekommen, ich kann das Buch somit also nur empfehlen.

9,0 von 10 Weltrelgionen