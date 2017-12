Kopfschmerzen und Migräne. Das Übungsbuch ist ein Ratgeber aus dem TRIAS Verlag von 2017.

Kopfschmerzen und Migräne. Das Übungsbuch: Und wieder brummt und pocht der Schädel, als wollte er zerspringen. Jeder dritte Deutsche leidet regelmäßig unter Kopfschmerzen. Wie verlockend, einfach zur Schmerztablette zu greifen. Probieren Sie es doch mal anders! Gegen Kopfschmerzen helfen gezielte Übungen aus der Physiotherapie. Gut umsetzbar und äußerst wirkungsvoll.

Leidet ihr auch oft unter Kopfschmerzen? Die Gründe dafür können unterschiedlicher nicht sein. Ob Streß, Verspannungen, Migräne, die Psyche und und und, es gibt so viele Gründe und immer eine schnelle Lösung, die Tablette. Schell hat man die geschluckt, schnell den Schmerz unter Kontrolle? Das ist falsch, der Schmerz ist trotzdem noch da, wir spüren ihn nur nicht. Effektiv ist das nur kurzfristig, langfristiger sind die Tipps in diesem Buch. Das Buch findet mit euch zusammen erst einmal heraus welcher Typ Kopfschmerzen Du bist und hat dann viele Tipps und Tricks parat, wie man den vorbeugen kann. Entspannungsübungen alleine oder mit Gegenständen, hier sind so viele nützliche Dinge gegen den Kopfschmerz dabei, dass du sicher viel weniger Tabletten brauchen wirst, deine Nieren und Leber wird es dir belohnen. Schau aber einfach selbst mal in dies Buch, es lohnt sich.

8,0 von 10 schmerzfreien Köpfen