Kopfküche. Das Anti-Alzheimer-Kochbuch: 50 unvergessliche Rezepte gegen Alzheimer & Co. ist ein Buch aus dem Systemed Verlag von 2017.

Kopfküche. Das Anti-Alzheimer-Kochbuch: Das Vergessen im Alter ist keine Einbahnstraße: Immer deutlicher wird, dass Lebensstilfaktoren – und hier ganz besonders die Ernährung – die Entstehung und die Entwicklung der Demenzerkrankungen entscheidend beeinflussen. Wie sonst könnten Menschen im ländlichen Japan bei guter geistiger Leistungsfähigkeit oft überdurchschnittlich alt werden?

Also ich denke wenn man erst einmal Alzheimer, Demenz und Co. hat, dann bringt auch dieses Buch nicht mehr wirklich was, denn durch diese Tipps lässt sich wohl eine Gehirnkrankheit nicht stoppen, allerdings sind die Tipps sinnvoll, wenn man vorbeugen möchte, wobei man auch da sagen muss: Das wird eine Krankheit nicht verhindern. Allerdings sollte man sich immer mal etwas gutes tun und so kann man die Tipps ruhig beherzigen, schlecht sind sie nicht, man muss eben nur so realistisch sein sich eingesehen, dass man gegen Alzheimer nichts machen kann, aber man kann seinem Gehirn was gutes tun mit diesem Buch und daher kann ich euch empfehlen einfach selbst mal rienzuschauen, gerade wenn man beruflich viel mit dem Kopf arbeitet, sind einige Tipps ganz sinnvoll.