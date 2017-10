Kopf Aus Fuss An ist das neueste Album von Le Fly und St. Pauli Tanzmusik (Soulfood) aus dem Jahr 2017.

Kopf Aus Fuss An von Le Fly: LE FLY sind Deutschlands aufrechte Kreuzzügler für die Momente, in denen Irrsinn, musikalischer Geschmack und grenzenloser Begeisterungswille einen gemeinsamen Nenner finden. Wo Spackentum und ernsthafte Ambition keine Gegensätze, sondern eine Einheit sind. Wo St. Pauli, der vielleicht schrägste Stadtteil einer internationalen Metropole, seinen schäumenden Soundtrack bekommt. Ihre Musik ist ne gemischte Flyschplatte, Hauptsache es knallt, wie Rapper Schmiddlfinga erklärt. Was meint, dass bei ihnen Rap, Rock, Reggae, und vieles mehr aufeinander knallt. Wir freuen uns auf neun ausgebuffte und aufgeweckte Schräghänger mit der Neigung zum hyperaktiven Unterhaltungs-Extrem und dem norddeutschen Schalk im Augenwinkel, die das Gebot der Kiez-Religion verstanden haben: Leb wie Du willst. Mach deinen Kram. Wir mögen dich trotzdem.

Mir ist das richtig unangenehm, ich kannte LeFly bisher noch nicht, obwohl ich im Norden wohne und obwohl ich oft in Hamburg bin und mich mit Hamburger Musikern eigentlich auskenne, dachte ich zumindest. So habe ich LeFly diese tage zum ersten Mal gehört und finde den Mix aus Reggae, Rock, Soul einfach gelungen, die Rap Parts sind toll, dazu schon fast Jazz Klänge wie in dem Lied Augen zu, sind einfach mehr als genial. Das ist so richtig frische Musik die Spaß macht. Zwar würde ich nun keines wirklich herausheben, also keines hat mich richtig weggehauen, wie man so schön sagt, aber insgesamt war das ein gutes Album, das man so weghören kann und immer einen guten Track hört. Mit 15 Tracks bietet LeFly seinen Fans hier auch gut was, ich kann das Album also sehr empfehlen. Hört einfach selbst mal rein.

7,5 von 10 Hamburger Bands